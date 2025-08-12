인천경제청, 클래식 꿈나무 발굴·육성 아카데미 운영

인천경제청이 미래 클래식 꿈나무들의 발굴과 육성에 나선다. 아트센터인천은 대한민국 클래식 음악을 이끌 차세대 발굴 프로그램인 ‘음악영재 아카데미’를 신설해 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 체계적인 전문음악 교육을 제공하기 위해 기획된 것으로 18∼27일 참가자 모집이 진행된다. 초등 2학년부터 중등 3학년 대상인 1기는 피아노, 바이올린, 첼로, 플루트, 클라리넷 등 5개 전공 분야로 나뉜다.

다음달 6일 예정인 공개 오디션을 거쳐 최종 명단이 정해진다. 선발된 영재들은 9월부터 12주간 참여하게 된다. 학기 말에는 음악회로 성장을 점검할 수 있다. 오디션은 아트센터인천 오케스트라 리허설룸에서 마련되며, 클래식 자유곡 1곡을 암보로 연주해야 한다. 반주자는 필요한 때 동반해야 한다.

수업은 실기·이론을 균형있게 구성해 음악적 기초 체력과 표현력을 키우는데 초점을 뒀다. 윤원석 인천경제청장은 “보다 입체적이고 실전적인 음악 역량을 기를 수 있을 것으로 기대한다”며 “전문적인 공연장 중심의 예술교육 플랫폼으로 발전시키겠다”고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

