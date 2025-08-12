무더위에 말벌 잦은 출몰… 제주서 쏘임 사고 잇따라

제주에서 벌 출몰이 잦아지면서 벌 쏘임 사고에 대한 주의가 요구된다.

제주도 소방안전본부에 따르면 12일 오전 9시 11분쯤 제주시 한경면 고산리 가정집에서 A(73)씨가 말벌에 쏘였다는 신고가 119에 접수됐다. 왼쪽 다리를 말벌에 쏘인 A씨는 어지럽고 호흡 곤란 증세를 보여 병원으로 이송됐다.

11일 제주시 오라동에서 벌집 제거하는 소방 대원. 제주도 소방안전본부 제공

전날 오후 1시 16분쯤에는 서귀포시 상효동 한 건물에서 60대 B씨가 벌에 쏘여 병원으로 이송됐다.

이날 오전 10시 38분쯤에는 제주시 오라동 모 골프장 경비실에, 오후 1시 55분쯤에는 제주시 삼양동 한 아파트에 각각 ‘말벌집이 있다’는 신고가 접수돼 소방당국이 벌집을 제거했다.

앞서 제주도 소방안전본부는 최근 이어지는 무더위로 벌 개체수와 활동이 증가함에 따라 지난 7일 ‘벌 쏘임 안전사고 주의보’를 발령했다.

올해 들어 이날 현재 제주지역 벌 쏘임이나 벌집 제거로 인한 소방 출동 건수는 모두 1336건이다.

월별로 보면 1월과 2월 각 6건, 3월 9건, 4월 141건, 5월 178건, 6월 198건, 7월 594건, 8월 12일까지 204건 등이다.

소방당국은 벌 쏘임 예방을 위해 야외 활동 전 주변 벌집 확인과 향수·화장품 사용 자제, 밝은색 옷 착용 및 피부 노출 최소화를 당부했다.

또 벌이 출몰하면 낮은 자세로 신속히 대피하고 곧바로 119로 신고하라고 강조했다.

제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]