추경호, 계엄직후 홍철호-한덕수-尹 연속통화…특검 내역확보

'국회 계엄 해제 방해 의혹'을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 12·3 비상계엄 선포 직후 추경호 전 국민의힘 원내대표가 홍철호 당시 정무수석, 한덕수 전 국무총리, 윤석열 전 대통령과 연이어 통화한 내역을 확보한 것으로 파악됐다.



특검팀은 해당 통화에서 홍 전 수석과 한 전 총리가 추 전 원내대표에게 계엄과 관련한 여당 차원의 협조를 요구한 것은 아닌지 의심하고 있다.

추경호 전 국민의힘 원내대표가 지난 2024년 12월 6일 서울 여의도 국회에서 의원총회가 정회된 뒤 굳은 표정으로 나오고 있다. 연합뉴스

12일 법조계에 따르면 특검팀은 추 전 원내대표가 계엄 선포 직후인 작년 12월 3일 밤 홍 전 수석과 통화한 내역을 확보해 수사 중이다.



당시 차를 이용해 자택에서 국회로 이동 중이던 추 전 원내대표는 이후 11시12분께 한 전 총리와 통화했고, 11시 22분께에는 윤 전 대통령과 연달아 통화한 것으로 파악됐다.



특검팀은 추 전 원내대표가 윤 전 대통령뿐 아니라 최측근인 홍 전 수석, 한 전 총리와도 통화하면서 계엄 상황에서 여당 차원의 '역할'을 요구받은 것은 아닌지 의심하고 있다.



특히 추 전 원내대표와 한 전 총리 간 통화가 급박한 상황 속에서도 7분이나 이어진 점을 고려할 때 단순히 계엄 선포 경위 확인이나 상황 공유 수준이 아니라 추후 국민의힘이 취해야 할 조치와 입장 등에 대한 논의가 이뤄졌을 가능성이 있다고 본다.



특검팀은 또 일부 국민의힘 의원이 국회로 집결할 것을 요청하는 와중에도 추 전 원내대표가 의총을 위해 당사로 집결할 것을 공지한 정황도 포착해 수사 중이다.



특검팀은 전날 참고인 조사를 받은 국민의힘 김예지 의원으로부터 12월 3일 자정 무렵 곽규택 의원은 개인번호로 '국민의힘 의원들은 본회의장으로 와달라', '의원총회를 본회의장에서 한다'는 문자메시지를 보낸 반면, 비슷한 시각 원내대표실 공지용 번호로 '당사로 모이라'는 문자를 받았다는 진술과 메시지 내역을 확보한 것으로 파악됐다.

특검팀은 당시 우원식 국회의장이 본회의를 개의하려던 상황이었음에도 추 전 원내대표가 소집 장소를 당사로 변경 공지하면서 본회의 집결을 요청하지 않은 점도 의심스럽게 보고 있다.



추 전 원내대표는 12월 4일 오전 0시 29분과 0시 38분 우원식 국회의장과 통화하면서 '국회의원을 모으는 시간이 필요하다. 국회 내로 의원들이 들어올 시간을 확보해 달라'며 본회의 개의 연기를 요청했는데, 이는 의총 장소를 국회에서 당사로 다시 한번 변경한다고 공지한 이후였다.



추 전 원내대표가 본회의 개의에 필요한 정족수 충족을 급선무로 생각했다면 의총 장소 역시 국회로 공지했어야 한다는 것이 특검팀의 시각이다.

특검팀은 앞서 검찰 수사를 통해 계엄 선포 직후 여야 국회의원들 간 텔레그램 대화 내역도 확보한 상태다.



당시 국민의힘 의원들의 텔레그램 내역에 따르면 추 전 원내대표는 12월 3일 밤 11시3분께 긴급 의총 장소를 '국회'로 공지했고, 이후 의원들이 "국회가 통제됐다"고 하자 11시9분께 의총 장소를 다시 국회에서 '당사'로 변경 공지했다.



그러던 중 추 전 원내대표는 밤 11시33분께 의총 장소를 '국회 예결위장'으로 변경한다고 공지했고, 의원들은 '도서관 뒤쪽으로 출입 가능하다', '담 넘어서라도 와달라'며 국회 진입 방법을 공유했다.



그러나 추 전 원내대표는 밤 12시5분께 또다시 의총 장소를 '당사 3층'으로 변경한다고 공지했다. 이를 본 의원들 사이에서는 '집결 장소를 명확히 해달라', '군인들이 총을 갖고 국회에 진입했다. 국회에 와달라'는 메시지가 오가며 혼란스러운 상황이 연출됐다.



같은 시각 민주당 의원들 사이에서는 '국회로 모여야 한다', '국회로 가겠다'는 메시지만 공유된 점과 대비되는 대목이다.



특검팀은 이같은 국민의힘 의원들 간 대화 내용이 담긴 작년 10월 말부터 12월 중순까지 텔레그램 단체대화방 메시지 내역이 모두 삭제된 사실도 파악해 수사 중인 것으로 전해졌다.

연합

