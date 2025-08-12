영주 ‘풍기인삼 농업’, 국가중요농업유산 등재 속도

경북 영주시의 ‘풍기인삼 농업’ 국가중요농업유산 등재가 속도를 내고 있다.

12일 시에 따르면 풍기읍과 단산면 일원에서 풍기인삼 농업의 국가중요농업유산 지정을 위한 현장 조사가 진행됐다.

경북 영주 지역의 인삼 재배 농가 농민들이 풍기인삼을 들어 보이고 있다. 영주시 제공

국가중요농업유산은 농업 전통과 문화적 중요성을 지녀 전승할 가치가 있는 품목을 국가적으로 관리하는 제도다. 풍기인삼은 조선시대부터 이어져 내려온 대표 특산물이다. 기후와 토양 조건이 인삼 재배에 최적화된 영주 지역에서 오랜 전통과 기술을 바탕으로 생산됐다.

이번 조사는 지난 9일 열린 1차 자문위원회 결과에 따른 후속 절차로 등재 과정의 핵심 단계다. 농림축산식품부 국가중요농업유산 자문위원과 관계 전문가들이 참여해 풍기읍 개삼각과 단산면 사천리 일원에서 등재 가능성을 종합적으로 평가했다.

수백 년간 이어져 온 전통 인삼재배 방식과 농업 경관, 지역 공동체와 연계성 등도 중점적으로 살폈다. 현장조사 후에는 주민과 풍기인삼 농업의 역사적 가치와 보전 필요성에 대해 의견을 나눴다. 풍기인삼 농업의 국가중요농업유산 등재 여부는 자문위원회 최종 자문과 농림축산식품부 최종 심의를 거쳐 결정한다.

시 관계자는 “풍기인삼 농업이 국가중요농업유산으로 등재되면 지역 농업과 문화, 관광이 함께 발전할 수 있는 토대가 마련될 것”이라며 “지역 주민과 함께 소중한 농업 유산을 계승하는 데 노력하겠다”고 말했다.

