중국 車시장, 올해 1~7월 생산·판매 모두 두 자릿수 성장

중국 산둥성 옌타이항(煙臺港)에 대량으로 집결한 수출용 자동차들. 해외로 선적을 기다리고 있는 모습이다. (사진 제공=CMG)

중국 자동차 시장이 ‘이구환신(以舊換新, 낡은 제품을 새것으로 교체 지원하는 보상 판매)’ 정책과 신차 출시 확대에 힘입어 올해 들어 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

중국자동차공업협회에 따르면 올해 1~7월 자동차 생산량은 약 1823만 5000대, 판매량은 약 1826만 9000대로 전년 동기 대비 각각 12.7%와 12% 증가했다. 이는 1~6월과 비교해 성장 속도가 소폭 확대된 수치다.

특히 신에너지차(전기차·플러그인 하이브리드 등) 부문이 눈에 띄는 성장세를 보였다. 같은 기간 신에너지차 생산량은 823만 2000대, 판매량은 822만 대로 각각 39.2%, 38.5% 증가했다. 전체 신차 판매 중 신에너지차 비중은 45%에 달했다.

수출 부문에서도 신에너지차가 성장을 견인했다. 1~7월 신에너지차 수출량은 130만 8000대로 전년 같은 기간보다 84.6% 급증했다.

협회 관계자는 “국가 차원의 소비재 교체 지원을 위한 장기 특별 국채 자금이 이미 배정됐으며 오는 10월 추가 배정이 예정돼 있다”며 “이 조치가 소비자 신뢰를 높이고 하반기 시장 안정에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

자료 제공: CMG

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]