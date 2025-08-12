여천NCC 자금 지원 길 열렸다…한화·DL 갈등은 여전

한화그룹은 과거 DL그룹이 저가 거래로 여천NCC에 큰 손실을 입혔다면서 부도 위기 극복에 동참해 달라고 12일 밝혔다.

전날 DL그룹의 유상증자 결정으로 여천NCC에 대한 자금 지원 길이 열렸으나 사태 책임을 두고 주주 간 갈등이 커지는 모양새다.

서울 중구 한화그룹 본사 모습. 연합뉴스

한화는 이날 자료를 내고 “올해 초 여천NCC는 국세청 세무조사에서 에틸렌, C4R1 등 제품의 저가 공급으로 법인세 등 추징액 16000원을 부과 받았다”면서 “DL과의 거래로 발생한 추징액이 962억원(96%), 한화와의 거래는 44억원(4%)”이라고 밝혔다.

DL과의 거래로 발생한 추징액은 제품별로 에틸렌 489억원, C4R1 361억원, 이소부탄 97억원, 기타 15억원 등이었다.

한화는 “국세청은 DL이 부당한 이익을 취한 것으로 보고 법인세 추징액을 부과한 것”이라면서 “한화는 국세청의 처분 결과를 수용해 한화에 대한 계약 조건도 공정하게 시정하고자 한다”고 말했다.

그러면서 현재 진행되고 있는 원료 공급 협상을 공정하고 객관적인 조건으로 마무리할 것을 촉구했다.

한화는 “국세청 가이드라인에 따라 시장 가격으로 새롭게 계약이 체결돼야 하나 대림은 시장 가격 대비 저가로 20년 장기 계약을 주장하고 있다”면서 “향후 20년간 여천NCC에 빨대를 꽂아 막대한 이익을 취하겠다는 말과 다름없다”고 지적했다.

이어 “DL 주장대로 불공정거래 조건을 이어갈 경우 여천NCC는 국세청으로부터 또다시 과세 처분 등을 당해 거액의 손실이 초래될 수밖에 없다”면서 “한화는 거래 조건의 적정성에 대해 외부 전문가의 객관적인 검증을 받을 용의도 있다”고 말했다.

한화는 “여천NCC의 주주사로서 막중한 책임감을 갖고 급박한 부도 위기를 극복하기 위한 자금지원에 동참해 여천NCC 임직원과 지역사회, 석유화학업계의 불안을 해소해 달라”고 강조했다.

한편 석유화학 업황 악화로 부도 위기를 맞은 여천NCC가 공동 대주주인 DL그룹의 유상증자 결정으로 자금지원 길이 열리게 됐다.

1999년 4월 한화그룹과 DL그룹이 공동 설립한 석유화학 합작법인 여천NCC는 한화솔루션(옛 한화석유화학)과 DL케미칼(옛 대림산업)이 지분 50%씩을 보유하고 있다.

국내 에틸렌 생산능력 3위 기업이지만 2020년대부터 본격화한 중국발 공급과잉 여파로 실적 부진을 겪었다. 최근에는 전남 여수 3공장 가동을 중단했다.

김기환 기자 kkh@segye.com

