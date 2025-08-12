“택배쉬는날=가족과 함께하는 날”‥ CJ대한통운, 설문조사 결과 발표

CJ대한통운이 실시한 ‘택배쉬는날’ 관련 설문조사에 따르면, 택배기사들은 ‘택배쉬는날’의 가장 큰 의미를 ‘가족과 함께할 수 있는 기회’로 꼽았다. CJ대한통운에서 근무하면서 가장 만족하는 점은 ‘자동화 설비 도입을 통한 작업강도 경감’으로 나타났다.

CJ대한통운은 소속 택배기사 1751명을 대상으로 8월 6~7일 이틀간 진행한 '택배쉬는날' 관련 설문조사 결과를 12일 발표했다. 설문 결과 대다수의 택배기사는 이 날을 단순한 휴가가 아니라, 스스로 계획할 수 있는 휴무일을 활용해 가족과 함께 소중한 시간을 보내는 기회로 인식하는 것으로 확인됐다.

CJ대한통운, 택배기사 대상 설문조사 결과 발표. CJ대한통운 제공

설문조사에 따르면 택배쉬는날 가장 선호하는 활동으로 ▲가족여행(70.1%)이 압도적인 1위를 기록했다. 이어 ▲다른 계획 없이 푹 쉬기(17.6%) ▲자녀와의 외출(8.7%) ▲고향 방문(3.6%) 순으로 응답이 이어져, 응답자 다수가 이 날을 가족과 함께하는 시간으로 여기는 것으로 나타났다.

휴무일을 앞둔 기대감에 대한 질문에서는 ▲일에서 벗어나 여유를 느낄 수 있을 것 같다(50.9%) ▲몸과 마음을 재충전할 수 있을 것 같다(26.3%)는 응답이 다수를 차지해, 택배기사가 택배쉬는날을 의미있는 재충전의 기회로 여기고 있음을 알 수 있었다.

택배쉬는날과 같이 ‘예측 가능한 휴무’ 제도의 장점으로는 74.6%가 ‘가족과의 시간을 미리 계획할 수 있어서’라고 답해, 가족과 함께 여름휴가를 보낼 수 있는 보장된 휴식일에 대해 큰 만족감을 갖고 있는 것으로 드러났다. 또 택배쉬는날 도입 이후 가장 큰 변화로는 ▲가족과의 시간을 지킬 수 있게 된 점(47.6%) ▲택배기사의 휴식권을 존중받는 점(31.5%)이 꼽혔다.

한편 CJ대한통운의 근무환경에 대한 만족도를 묻는 질문에서는 ▲자동화 설비 및 시스템을 통한 작업 강도 경감’(37%) ▲장기 근무가 가능한 환경(27.6%) ▲예측 가능한 휴식 제도(22.9%) ▲안정적인 수입과 복지제도(12.5%) 순으로 나타났다. CJ대한통운에 장기근속 택배기사가 많은 비결이 업무강도를 낮춰주는 첨단 자동화 설비, 차별화된 휴식∙복지제도에 있음을 보여주는 대목이다.

‘택배쉬는날’은 지난 2020년 정부와 물류업계가 협의를 통해 모든 택배기사들이 배송을 멈추고 휴식할 수 있도록 만든 업계 표준 휴무제도다. CJ대한통운의 경우 올해 8월 14~15일을 택배쉬는날로 지정, 개인별 근무 스케줄에 따라 주말인 16~17일을 더하면 최대 4일의 연휴를 즐길 수 있다.

CJ대한통운 관계자는 "이번 설문을 통해 ‘택배쉬는날’이 가족과의 유대와 정서적 만족도를 강화시켜 주는 등 택배기사의 삶을 질적으로 변화시키는 중요한 계기가 되고 있음이 확인됐다"며 "택배기사의 안전과 휴식권 보장이 중요하다는 점에 공감하며 다양한 방식으로 ‘택배쉬는날’에 동참하고 응원해 주시는 이커머스 고객사와 소비자들께 감사드린다”고 전했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

