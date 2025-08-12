트럼프 “푸틴에 ‘전쟁 끝내야 한다’ 얘기할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 15일(현지 시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한 이후 유럽 동맹들과 대화하겠다며, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 알래스카 회담 참여여부를 사실상 배제했다.

트럼프 대통령은 11일(현지 시간) 백악관 브리핑룸에서 알래스카에서 예정된 미러 정상회담과 관련해 “푸틴에게 ‘이 전쟁을 끝내야 한다’고 얘기할 것이다”며 “건설적인 대화를 할 수 있을 것이라고 본다”고 말했다.

이어 “그러고 나서 회담 후 즉시, 아마도 비행기 안에서나 회담장을 떠나면서 좋은 관계를 갖고 있는 유럽 정상들에게 전화를 걸 것이다”며 “젤렌스키 대통령과도 대화할 것이다”고 말했다.

미러 정상은 우크라이나 전쟁 종식 담판을 위해 회동하는데 정작 당사국인 우크라이나는 논의에 배제될 수 있다는 우려가 제기된다. 하지만 회담이나 회담 전에는 젤렌스키 대통령을 만날 계획이 없다는게 트럼프 대통령의 설명이다.

전날 매슈 휘터커 북대서양조약기구(NATO·나토) 주재 미국 대사는 CNN 인터뷰에서 젤렌스키 대통령의 회담 가능성에 대해 “초대하는 것이 최선의 시나리오라고 생각한다면 그(트럼프)는 그렇게 할 것”이라고 밝혔으나, 이날 트럼프 대통령 발언으로 초청 가능성은 더 희박해졌다.

취재진이 젤렌스키 대통령은 15일 회담에 초대받지 않은 것이냐고 재차 묻자 “그는 대상이 아니었다”고 답했다.

대신 트럼프 대통령은 “그 다음 회담은 젤렌스키와 푸틴간, 혹은 젤렌스키와 푸틴부터 나까지 포함해서 열릴 것이다. 필요하다면 나도 참석할 예정”이라며 “그 두 정상들간 회담을 주선하고 싶다”고 말했다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령을 만나 우크라이나가 빼앗긴 영토 일부는 내어주고, 일부는 되찾아오는 방안을 제시할 방침이다. 다만 젤렌스키 대통령은 우크라이나 헌법상 영토 거래는 금지돼 있다고 반발하고 있다.

트럼프 대통령은 이를 겨냥해 “젤렌스키 대통령이 (영토 교환 문제는) '헌법 승인을 받아야 한다'고 말하는 것에 조금 짜증이 났다”며 “전쟁을 벌여 모두를 죽게하는 것은 승인을 받았고, 영토 교환은 승인이 필요하다는 것이다”고 비꼬았다.

푸틴 대통령과 회담에 대해서는 “회담이 끝날 때에는, 어쩌면 시작 후 2분이면 합의가 이뤄질지 아닐지 알게될 것이다”고 전망했다.

트럼프 대통령은 지난 1월 취임 후 여섯차례 푸틴 대통령과 통화했으나, 아직 직접 만난 적은 없다. 회담이 성사되면 2019년 6월 28일 일본 오사카에서 주요 20개국(G20) 회의를 계기로 만난 후 6년여 만에 양측이 대면하게 된다.

푸틴 대통령의 미국 방문은 유엔(UN) 총회에 참석했던 2015년 9월 이후 거의 10년 만이다.

