서울 33도 불볕더위…남부는 비 30mm [오늘날씨]

화요일인 12일은 남부지방을 중심으로 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날은 제주 부근 해상에 위치한 정체전선과 정체전선상에서 발달한 저기압 영향으로 남부지방과 제주에 비가 내리겠다. 그 밖의 지역은 동해상에 위치한 고기압 가장자리에 들어 대체로 맑겠으나 일부 충청권 등에도 비 소식이 있겠다.

당분간 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳도 관측되겠다. 이날 오전까지 남해안을 중심으로 시간당 10~30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △전남해안·부산·울산·경남 20~60㎜ △제주 10~60㎜ △광주·전남내륙, 전북, 대구, 경북 5~40㎜ △대전·세종·충남·충북 5㎜ 안팎 △강원중·남부 5㎜ 미만 등을 기록하겠다. 소나기가 내리는 경기북부는 5~20㎜ 수준의 강수량을 보이겠다.

당분간 기온은 평년(최저기온 21~24도·최고기온 28~32도)과 비슷한 수준에 형성되겠다. 아침 최저기온은 19~24도, 낮 최고기온은 25~33도를 오르내리겠다.

제주와 해안을 중심으로 밤부터 오전까지 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야 현상이 관측되겠다. 비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나 당분간 최고체감온도가 31도 이상으로 올라 무덥겠다.

주요 지역 최저기온은 △서울 24도 △인천 24도 △수원 22도 △춘천 20도 △강릉 22도 △청주 23도 △대전 22도 △전주 23도 △광주 22도 △대구 21도 △부산 23도 △제주 26도다.

최고기온은 △서울 33도 △인천 31도 △수원 32도 △춘천 33도 △강릉 29도 △청주 32도 △대전 32도 △전주 31도 △광주 29도 △대구 29도 △부산 28도 △제주 30도다.

원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 기록하겠다.

