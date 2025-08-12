“정치보복 고리 끊고 국민통합”…김동연, 조국 前 대표 사면 환영

김동연 경기도지사가 11일 조국 전 조국혁신당 대표의 특별사면과 관련, “대한민국 대전환의 역할을 기대한다”고 말했다.

김 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “조 전 대표의 특별사면을 진심으로 환영한다”며 이같이 밝혔다.

김 지사의 글 곳곳에선 조 전 대표에 대한 애정과 기대가 묻어났다. 그는 “(사면은) 개인의 회복을 넘어 정치보복의 고리를 끊어내는 국민통합의 계기가 될 것”이라며 “(조 전 대표가) 이재명 정부와 대한민국의 성공, 나아가 새로운 대한민국으로의 대전환을 위해 역할과 책임을 다해줄 것이라 기대한다”고 강조했다.

김동연 경기도지사(오른쪽 세 번째)가 지난해 7월 수원에서 열린 조국혁신당 전국당원대회에서 조국 전 대표)와 악수하고 있다. 뉴스1

이어 “윤석열 내란 정권의 조기 종식 과정에서 조 전 대표에게 빚을 졌다”며 “이번 사면으로 조 전 대표는 국민께 빚을 지게 됐다”고 덧붙였다.

앞서 이재명 대통령은 이날 임시 국무회의에서 조 전 대표와 윤미향 전 더불어민주당 의원 등 83만여명이 포함된 8·15 특별사면안을 의결했다.

조 전 대표는 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 혐의로 대법원으로부터 징역 2년의 실형을 확정받고 수감 중이며, 만기 출소 예정일은 내년 12월15일이었다.

김 지사는 지난달 29일에도 SNS에 글을 올려 “조 전 대표는 윤석열 정권으로부터 멸문지화(滅門之禍)에 가까운 고통을 겪었다. 국민 상식으로나 법적으로도 가혹하고 지나친 형벌이었다”며 사면을 촉구했다. 그러면서 “새로운 대한민국을 위해 조 전 대표가 기여할 수 있도록 기회를 줘야 한다”고 덧붙였다.

지난해 12월에는 ‘영어(囹圄)의 몸’이 된 조 전 대표를 향한 애틋한 심정을 계엄·탄핵정국의 답답함에 투영한 바 있다.

당시 김 지사는 자신의 페이스북에 올린 글에서 “정말 가슴이 아프다”고 토로했다. 이어 “조국이 옳았다. 윤석열 3년은 너무 길었다”면서 “내란 수괴 윤석열의 구속과 탄핵을 눈앞에 둔 결정적 순간에 영어의 몸이 된다니 이루 말할 수 없는 심정”이라고 말했다.

김동연 지사 SNS 캡처

아울러 “잠시 우리 곁을 떠나지만, 국민과 함께 기다리겠다. 우리는 언제나 그와 함께할 것”이라고 강조했다.

김 지사와 조 전 대표는 과거 문재인 정부에서 초대 경제부총리와 청와대 민정수석비서관으로 함께 일한 인연이 있다.

‘소득주도성장’에 부정적이던 김 지사가 2018년 말 홍남기 전 경제부총리에게 바통을 넘겨주며 먼저 떠났고, 조 전 대표는 2019년 8월 법무부 장관에 내정되면서 풍파를 겪었다.

인사청문회를 계기로 정치권으로부터 다양한 의혹 제기를 받은 조 전 대표는 같은 해 10월 법무부 장관 취임 35일 만에 사퇴했다. 이어 부인 정경심씨가 구속되면서 조 전 대표 일가는 풍파를 겪었다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

