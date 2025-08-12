청소년의 공간?… 수원시민 100명, 머리 맞댄다

수원특례시가 청소년들의 성장을 지원하기 위한 100인 원탁토론회를 개최한다.

11일 시에 따르면 오는 9월3일 시청에서 열리는 토론회 주제는 ‘청소년의 쉼과 놀 권리 확보를 위해 청소년이 바라는 공간과 수원시의 역할’이다.

이를 위해 시는 11일부터 24일까지 참가자를 모집한다.

청소년과 학부모 등 시민 100명이 참여할 수 있는데, 청소년을 우선 선발한다. 중학생 이상 수원시민이면 누구나 신청이 가능하다.

참가자들은 10개 모둠으로 나뉘어 청소년이 바라는 공간을 주제로 토론하게 된다. 시의 지원 방안과 정책 제안 등도 토론대에 오른다.

참여를 원하는 시민은 시민 앱인 ‘새빛톡톡’에서 신청하거나 홍보물의 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 신청할 수 있다.

수원시 관계자는 “이번 원탁토론회는 청소년이 일상에서 원하는 쉼과 놀이 공간에 대해 목소리를 낼 수 있는 자리”라고 설명했다.

