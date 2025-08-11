트럼프, 주 방위군·FBI 투입 준비…“국경 다음은 워싱턴”

미국 도널드 트럼프 행정부가 수도 워싱턴에서 ‘노숙인·범죄와의 전쟁’을 위해 주 방위군 병력과 연방수사국(FBI) 요원들을 투입할 전망이다.

미 국방부 관계자는 11일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 워싱턴에서의 범죄에 강력히 대응하라는 트럼프 대통령의 지시에 따라 주 방위군 투입을 준비해둔 상태라고 전했다. 워싱턴포스트(WP)도 트럼프 대통령이 주 방위군 동원을 대책의 하나로 추진할 수 있다고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

FBI는 소속 요원 120명을 워싱턴 일대 야간 순찰을 위해 임시 재배치할 예정이라고 NYT가 보도했다. FBI 대변인은 성명에서 “워싱턴에서의 연방 법 집행 수요 증가에 따른 조치”라고 언급했다.

트럼프 대통령은 이날 오전 백악관에서 기자회견을 열어 주 방위군·FBI 인력 투입을 포함한 워싱턴 내 범죄 및 노숙자 일소 대책을 발표할 예정이다. 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “워싱턴은 오늘 해방될 것”이라며 “범죄, 야만, 오물, 그리고 인간쓰레기가 사라질 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이어 “무고한 사람들을 무자비하게 죽이거나 해치는 시대는 끝났다”며 “나는 신속하게 (불법 이민자 단속 등을 통해) 국경을 바로 잡았고, 다음은 워싱턴”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 지난 5일 트루스소셜에 올린 글에서 최근 워싱턴에서 발생한 청소년 갱단원들의 폭력사건 등을 열거한 뒤 “이런 일이 계속된다면 나는 내 권한을 사용해 이 도시를 연방화할 것”이라고 경고하기도 했다.

이강진 기자 jin@segye.com

