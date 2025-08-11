청송군, ‘8282민원처리 서비스’ 생활불편 신속 해결로 주민 만족도 높아

경북 청송군이 운영 중인 ‘8282민원처리 서비스’가 군민들로부터 높은 만족감을 보이고 있는 것으로 나타났다.

이 서비스는 전기·수도 고장 등 일상생활 속 불편 사항을 전화 한 통으로 접수하면, 청송군이 직접 현장을 방문해 신속히 해결하는 시스템이다.

복잡한 행정절차 없이 민원을 빠르게 처리함으로써 주민 불편을 최소화하고 있다.

올해 상반기 8282민원처리 서비스 이용 건수는 총 3460건으로, 지난해 같은 기간(3360건)보다 100건 증가했다.

군은 민원인의 편의를 높이기 위한 지속적인 노력 덕분에 서비스 인지도가 향상됐으며, 특히 고령층 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 설명했다.

한편, 군은 산불 피해 이재민을 위한 임시주택(모듈주택) 입주자들을 대상으로도 이 서비스를 확대 적용하고 있다.

이는 생활 현장에서 발생할 수 있는 다양한 불편을 선제적으로 해소하고 생활 편의를 지원하면서 군민 모두가 형평성 있게 행정서비스를 누릴 수 있도록 하기 위한 조치다.

군은 산불 피해 이재민들이 안정적으로 일상을 회복할 수 있도록 전기·수도 점검, 주거환경 개선, 민원처리 등 다각적인 지원을 추진 중이다.

윤경희 군수는 “단순한 민원이라도 군민이 겪는 불편은 결코 작지 않다”며, “앞으로도 모든 민원에 정성을 다해 군민이 체감할 수 있는 행정을 실현해 나가겠다”라고 밝혔다.

청송=이영균 기자 lyg0203@segye.com

