최민호 “기후에너지부 나주에 신설, 행정수도 형해화 작업” 맹비난

세종에 있는 해양수산부의 부산행에 이어 ‘기후에너지부 호남 신설안’이 대두되자 최민호 세종시장이 ‘행정수도 완성’에 역행하는 일이라며 맹비난했다.

최민호 세종시장이 세종시청서 기자회견을 열고 있다. 세종시 제공

최 시장은 11일 세종시청에서 열린 기자간담회에서 “해수부를 이전하고, 기후에너지부도 다른 지역에 만들어지고, 산업자원통상부도 나가고, 이런 식으로 논의되면 행정수도 자체가 내용없이 뼈대만 있는 ‘형해화’하는 것 아니겠냐”며 이같이 말했다.

정청래 더불어민주당 대표는 전당대회를 치르며 기후에너지부를 나주에 유치하겠다고 공약했다. 기후에너지부는 이재명 대통령의 공약으로 국정기획위원회는 현재 ‘기후에너지부 신설안’과 기후에너지환경부로의 개편안을 두고 막바지 논의를 진행 중이다.

최 시장은 “민주당 당대표 선출 과정에서 기후에너지부를 호남에 유치하겠다는 얘기가 나왔는데, 그것은 후보시절 얘기고 당대표가 된 후 변화가 있을지 모르겠다”며 “행정수도에 중앙부처가 다 나가면 살은 다 빠지고 해골만 남는 것과 뭐가 다르겠냐”고 지적했다.

그는 “지난번 시도지사 간담회에서 대통령께서 ‘타 부처의 분산 이전은 없을 것이고, 다른 국가기관도 세종시로 이전할 수 있게 하겠다’고 말씀하셨다”며 “저는 대통령이 세종에 있는 기관을 다른 지역에 추가 이전할 생각이 없는 것으로 받아들였다”고 설명했다.

최 시장은 “해수부와 산하 공공기관이 세종시를 빠져나가면 1500억원대 경제 손실이 발생할 수 있다는 보고가 있었다”며 “현재는 피부로 와닿지 않지만, 소상공인 등을 위해 종합 대책을 마련하는 차원에서 다른 공공기관의 (세종) 이전이 필요하다”고 강조했다.

최 시장은 그러면서 여성가족부를 비롯, 대통령 직속 위원회 등의 기관을 조속히 세종시로 이전해야 한다는 입장을 냈다.

세종=강은선 기자 groove@segye.com

