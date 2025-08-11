[단독] 채해병특검, ‘멋쟁해병’ 송호종 18일 참고인조사… 임성근 구명로비 의혹 관계자 줄소환

임성근 전 해병대1사단장 ‘구명로비 의혹’ 등을 수사하는 채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 ‘멋쟁해병’ 단체대화방 멤버였던 송호종씨를 18일 참고인 신분으로 불러 조사한다.

특검팀은 송씨에게 18일 오전 9시 특검에 출석해 조사를 받으라고 통보했다. 대통령경호처 출신 송씨는 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 통로로 지목된 ‘멋쟁해병’ 단체대화방 구성원 중 한명으로, 임 전 사단장과 친분이 깊은 것으로 알려졌다. 이 단체방에는 송씨를 비롯해 이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 사업가 최모씨, 경찰 최모씨, 김규현 변호사 등이 참여했다.

장경태 더불어민주당 의원이 지난 7월 28일 서울 여의도 국회 소통관에서 ‘임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비’ 의혹 관련 제보자인 김규현 변호사와 자신이 논의했다는 권선동 국민의힘 의원 주장에 반박하는 기자회견을 하고 있다. 장 의원은 청문회에서 공개했던 김계환·이종호·송호종 사진, 송호종·임성근 사진, 임성근의 쌍룡훈련 초대장 모두 이종호 측 제보자로부터 받은 것이라며 이종호 씨가 청문회에 출석해 임성근 구명로비 의혹을 답해야 한다고 주장했다. 뉴스1

구명로비 의혹은 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 측근으로 알려진 이 전 대표가 멋쟁해병 단체대화방 구성원들과 모의해 채상병의 부대장이던 임 전 사단장이 처벌받지 않도록 김씨를 통해 수사에 영향력을 행사했다는 의혹이다.

특검팀은 또 이 의혹을 정치권에 최초 제보한 전직 해병 이관형씨를 21일 오후 1시 참고인 신분으로 조사한다. 특검은 당초 이씨에게 14일 출석해 조사를 받으라고 통보했지만 조율을 통해 소환 일자를 조율했다. 이씨는 구명로비 의혹을 더불어민주당에 최초로 제보했다가 입장을 바꾼 바 있다.

이씨는 특검의 수사에 대해 “저는 구명로비 의혹의 최초 제보자이자 고위공직자범죄수사처(공수처) 2호 공익 신고자”라며 “누구의 편도 아니고 진실을 알리고 싶었을 뿐인데, 특검은 피의자 전환 가능성을 언급하며 사실상 공익신고자를 협박하고 있다”고 주장했다. 그러면서 “떳떳하기에 235개 녹취파일 등 모든 증거를 가감없이 공수처에 제출했다”고 밝혔다.

유경민 기자 yookm@segye.com

