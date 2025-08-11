‘반전’ 여론 업은 젤렌스키 라이벌… “영토 양보 결단해야” [뉴스 투데이]

“전쟁에 지쳤다.”



3년 반 넘게 진행 중인 전쟁을 바라보는 우크라이나인들의 솔직한 심정일 것이다. 러시아의 일방적 침략과 그로 인한 막대한 피해에 분노하고, 영토 수호의 의지를 불태워봐도 처참한 현실에 항전의 의지를 이어가는 게 어렵다. 지도자 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 우크라이나가 빠진 휴전은 용납할 수 없다며 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 잔뜩 경계하지만 민심은 어떻게 해서든 전쟁이 끝나길 바랄지도 모른다. 우크라이나의 수도 키이우의 비탈리 클리치코 시장의 인터뷰에 그런 바람이 짙다.



독일 일간 빌트가 10일 보도한 인터뷰에서 클리치코 시장은 “일부 국민은 영토 일부를 러시아에 넘겨줄 준비가 되지 않았지만 젤렌스키 대통령이 어려운 결정을 내려야 한다”고 말했다. “영토 양보를 논의하기는 너무 이르다”는 전제를 달기는 했지만 전쟁을 끝내야 한다는 절박함을 읽는 건 어렵지 않다.

종전 논의 와중에도 공격받은 우크라 종전 논의가 급물살을 타고 있는 가운데 11일(현지시간) 러시아의 공중 유도폭탄 공격을 받은 우크라이나 자포리자의 한 버스 정류장에서 구조대원들이 인명 구조 및 수색 작업을 이어가고 있다. 자포리자=EPA연합뉴스

젤렌스키 대통령의 정치적 경쟁자로서 클리치코 시장은 이전부터 영토 포기를 종전 시나리오 가운데 하나로 언급해 오긴 했다. 하지만 이번 발언이 특히 주목되는 건 전쟁에 대한 우크라이나의 뒤바뀐 여론을 대변하는 듯 보이기 때문이다.



지난 7일 여론조사기관 갤럽 발표에 따르면 우크라이나에 거주하는 15세 이상 1000여명을 대상으로 지난달 실시한 여론조사에서 ‘승리할 때까지 계속 싸워야 한다’는 여론은 24%에 불과했다. 지난해에는 38%였다. 2022년 73%에 달했던 것과 극명하게 대비되는 수치다. 69%는 ‘최대한 빨리 전쟁 종식을 위한 협상을 추진해야 한다’고 답변했다. 전쟁에 회의적인 입장에서 비슷한 대답을 했던 응답자가 2022년과 이듬해 각각 22%, 27%에 그쳤던 것과는 상반된다. 전쟁이 길어지면서 우크라이나인들의 피로감이 극에 달한 모양새다.



젤렌스키 대통령은 항전 의지를 강조하고 있다. 특히 영토 문제에서는 물러서지 않을 기세다. 그는 영상 연설에서 “우크라이나 영토 문제에 대한 답은 우크라이나 헌법에 있다”며 “땅을 내어주지 않을 것”이라고 강조했다. 현행 우크라이나 헌법은 영토 변경은 국민투표로 결정할 수 있다는 조항이 있지만 ‘우크라이나 영토는 완전하고 불가침하다’고 규정하고 있다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽부터). EPA·AP연합뉴스

우크라이나의 민심이 크게 출렁이는 가운데 가장 주목받는 건 15일 미국 알래스카에서 열릴 예정인 미·러 정상회담이다. 두 강대국의 휴전 논의에 전쟁 당사자인 우크라이나가 배제될 수 있다는 우려가 커진 상황에서 유럽도 ‘패싱’당할 수 있다는 불안감이 커졌다. 우크라이나 영토 보전이 지역 안보와 직결된다고 강조해 온 유럽과, 자국의 참여 없이 영토를 포기하는 협상이 체결될 위기에 놓인 우크라이나는 잇달아 성명을 내며 목소리를 높이고 있다.

블룸버그통신은 10일 유럽 주요국이 미·러 정상회담에 앞서 트럼프 대통령과 사전에 대화할 수 있는 방안을 모색하고 있다고 복수 소식통의 말을 인용해 보도했다. 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 이날 한국 언론에 보낸 이메일 성명에서 “미국과 러시아 간 모든 합의에는 우크라이나와 EU가 반드시 포함돼야 한다”며 “국제법은 명확하다. (러시아에 의해) 일시적으로 점령된 모든 영토는 우크라이나의 것”이라고 역설했다.



북유럽 5개국, 발트 3국 등 소위 ‘NB8(Nordic-Baltic 8)’로 불리는 8개국 정상도 이날 공동성명에서 “우크라이나 없이는 우크라이나에 대한 결정도, 유럽 없이는 유럽에 대한 결정도 없다”고 밝혔다. 전날 영국·프랑스·독일·이탈리아·폴란드·핀란드 정상과 EU 집행위원장도 별도 공동성명에서 “외교적 해결책은 우크라이나와 유럽의 필수적인 안보 이익을 보호해야 한다”고 강조한 바 있다.



유럽과 우크라이나 외교안보 당국자들은 전날 데이비드 래미 영국 외무장관 주재로 영국에서 긴급 회동했다. 이들은 회동에 참여한 J D 밴스 미국 부통령에게도 유럽이 반드시 종전 해법 논의에 관여해야 한다는 취지의 입장을 전달했다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.



젤렌스키 대통령은 줄곧 미국·러시아와 3자 정상회담을 요구해왔지만 오는 15일 미·러 정상회담이 열리는 알래스카에 초청받을지도 아직 불투명한 상황이다.

임성균 기자 imsung@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]