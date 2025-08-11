中수출 허가 대가… 엔비디아·AMD 수익 15% 美정부에 낸다

미국의 대(對)중국 첨단산업 옥죄기에 판로가 막힌 미 인공지능(AI) 반도체 제조업체들이 중국에서 벌어들이는 수익을 미국 정부와 나누기로 한 것으로 전해졌다.



11일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT) 등은 익명의 소식통들을 인용해 엔비디아와 AMD가 중국 시장에 대한 반도체 수출 허가를 받는 조건으로 중국 매출의 일부를 미국 정부에 지급하기로 합의했다고 보도했다. 미 정부 소식통은 엔비디아가 중국 내 H20 칩 판매 수익의 15%를 정부에 내기로 동의했으며 AMD도 MI308 칩 수익의 15%를 내기로 했다고 말했다.

FT는 지난 8일 수출 통제를 관장하는 미 상무부 산업안보국이 엔비디아에 수출 허가를 발급하기 시작했다고 보도했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 6일 트럼프 대통령을 만나 수출 허가 문제를 논의한 지 이틀 만의 일이다. 트럼프 행정부는 지난 4월 엔비디아가 중국 시장을 위해 성능을 낮춰 설계한 H20 칩의 수출을 금지했지만, 지난달 입장을 바꿔 수출 재개를 허용한 바 있다. 하지만 미 상무부의 수출 허가 발급이 지연됐고 최근까지 중국에 대한 판매는 이뤄지지 않았다. 한 소식통은 엔비디아의 경쟁자로 꼽히는 AMD에 대한 중국 수출 허가증 발급도 시작됐다고 전했다.



FT는 “미국 기업이 수출 허가를 받기 위해 매출의 일부를 정부에 내기로 한 것은 전례가 없는 일”이라며 “관세를 피하려면 미국에 투자해야 한다고 요구해온 트럼프 행정부의 방식에 맞아떨어진다”고 평가했다. 리서치업체 번스타인은 올해 초 수출 통제 조치가 시행되기 전 상황을 기준으로 엔비디아가 올해 중국에 약 150만개의 H20 칩을 판매해 약 230억달러(약 32조원)의 매출을 올릴 것으로 추정했다.



수출 허가를 전제로 수익의 일부를 정부에 떼어주는 전례없는 조치까지 나왔지만 중국을 향하는 엔비디아에 대한 미국의 의구심은 지워지지 않고 있다. 미국 안보 전문가들은 H20 칩의 중국 수출이 중국군에 도움을 주고 미국 AI 분야의 우위를 약화시킬 것이라고 우려하고 있다.

세계시장을 이끄는 미국의 또 다른 첨단기술 기업 인텔은 중국과 관련된 의혹으로 CEO가 사퇴 압박을 받고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 립부 탄 인텔 CEO가 백악관을 찾아 자신과 관련된 의혹에 대해 해명하고, 사퇴를 압박하는 트럼프 대통령 설득에 나서고 있다고 보도했다. 탄 CEO가 엔비디아, AMD가 그랬던 것처럼 미국 정부와 인텔이 협력할 방안을 제안할 수 있다는 관측도 나온다.



탄 CEO 관련 의혹은 지난 6일부터 미국 정치권에서 제기됐다. 말레이시아 태생 중국계 미국인인 탄 CEO는 인텔에 영입되기 전 반도체 기업 케이던스 디자인 시스템즈 CEO를 지냈다. 의혹은 이 회사가 반도체 설계 소프트웨어를 중국의 국방 관련 대학에 판매한 혐의로 미국 정부에 1억4000만달러(1943억원)에 달하는 벌금을 낸 사실이 확인되면서 불거졌다. 트럼프 대통령도 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 이해충돌 문제를 제기하며 “즉각 사임해야 한다”고 압박했다.



탄 CEO는 직원들에게 보낸 서한을 통해 “미국은 내가 40년 이상 살아온 고향”이라고 강조했다. 그는 인텔이 정부와 협력해 제기된 문제를 해결하고 사실관계를 명확히 하기 위해 노력하고 있다고도 설명했다.

베이징=이우중 특파원 lol@segye.com

