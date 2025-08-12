포스코퓨처엠, 中 업체 손잡고 LFP 양극재 사업

포스코퓨처엠이 중국 이차전지 소재사 CNGR(중웨이·中偉)과 리튬인산철(LFP) 배터리용 양극재 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.



포스코퓨처엠과 CNGR, CNGR의 한국 자회사 피노 3사는 이날 서울 강남구 포스코센터에서 MOU를 체결했다. 세 회사는 에너지저장장치(ESS)용 LFP 양극재 생산 시설 구축, 공동 마케팅 등 다양한 협력을 추진한다.

왼쪽부터 주종완(Zhu Zongyuan) CNGR 부회장, 윤태일 포스코퓨처엠 에너지소재사업본부장, 리빈(Li Bin) 피노 대표이사. 포스코퓨처엠 제공

포스코퓨처엠과 CNGR은 2023년부터 협력관계를 맺어왔다. 양사는 당해 전구체 생산에 협력하는 합작투자계약서(JVA)를 체결하고 지난해 씨앤피신소재테크놀로지를 설립했다. 씨앤피신소재테크놀로지 지분은 CNGR 51%, 피노 29%, 포스코퓨처엠 20%이다. 전구체 생산에 협력관계를 맺어온 이들은 이번 MOU를 계기로 LFP 양극재까지 협력 범위를 확대할 계획이다.



LFP 배터리는 삼원계 배터리보다 출력은 낮지만 상대적으로 저렴하고 긴 수명을 가졌다. 최근 ESS, 엔트리급 전기차 등 다양한 분야에서 활용도가 부각되고 있다. 특히 ESS용 배터리는 전기차용 대비 공간·무게 제약이 까다롭지 않고 긴 배터리 수명이 필요해 LFP 배터리 선호가 더 높아지는 추세다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 기준 LFP 배터리가 글로벌 ESS 시장에서 약 80%의 점유율을 차지했다.



포스코퓨처엠은 양극재 제품 포트폴리오를 다변화해 고객 수요에 더 적극적으로 대응할 계획이다. 포스코퓨처엠은 현재 프리미엄급 전기차용 하이니켈 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄)·NCA(니켈·코발트·알루미늄) 소재를 주력 생산하며, 올해 상반기 엔트리 및 스탠더드급 전기차용 LMR(리튬·망간 리치) 양극재 개발을 마쳤다. 또 지난 3월부터 고밀도 LFP 양극재 사업화를 위해 포스코홀딩스 미래기술연구원과 공동으로 연구개발을 추진 중이다.

포스코퓨처엠은 “다양한 양·음극재 제품 포트폴리오와 제조 역량 강화, 포스코그룹 차원의 공급망 경쟁력을 바탕으로 글로벌 완성차·배터리사 고객을 지속 확대할 계획”이라고 밝혔다.

