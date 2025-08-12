“BMW M3 압도”… ‘아이오닉6N’ 해외 호평 쏟아져

현대자동차 아이오닉6N(사진)이 지난 달 영국의 ‘2025 굿우드 페스티벌 오브 스피드’에서 공개된 후 전 세계 매체에서 관심을 받고 있다.

현대차는 11일 북미와 유럽, 중국, 중남미 지역 글로벌 자동차 매체가 아이오닉6N의 공개 소식을 다루며 호평을 했다고 밝혔다.

미국 자동차 매거진 모터트렌드는 ‘날개를 단 슈퍼 세단, 현대차 아이오닉6N 공개’라는 제목으로 “아이오닉6N 공개는 현대 N이 출범 10년 만에 얼마나 빠르게 발전했는지 보여주는 사례”라고 표현했다.

미국 자동차 인플루언서 ‘엔지니어링 익스플레인드’는 영상에서 “마침내 테슬라 모델 3 퍼포먼스의 라이벌이 등장했다”며 “아이오닉 6 N의 출시로 고성능 전기차 세계의 판도가 달라졌다. 실제 아이오닉 6 N을 운전해 보니 정말 놀라운 주행 성능을 지닌 것을 알 수 있었다”고 평가했다.

영국의 자동차 전문 매체 오토 익스프레스는 ‘BMW M3를 압도할 고성능, 현대차 아이오닉6N 공개’라는 제목의 기사에서 “BMW M3의 예상치 못한 라이벌로 스트림라이너 디자인과 트랙에서 다듬어진 주행 성능을 굿우드 페스티벌에서 선보였다”고 평가했다.

독일 자동차 전문지 아우토 빌트는 “전기차에서 스포티한 감성을 추구한다면 아이오닉6N이 정답이다. 무엇보다 섀시, 가상 주행 사운드 기능, 가상 변속 제어 기능 등이 상당히 기대된다”며 고성능 특화기능에 주목했다.

세계 최대 전기차 시장인 중국에서도 아이오닉6N의 공개 소식을 비중 있게 다뤘다. 중국 최대 자동차 포털 사이트 오토홈에서는 레이서가 해설자로 나와 아이오닉6N의 성능과 기능을 영상으로 소개하며 “퍼포먼스뿐만 아니라 운전의 재미까지 확실한 차량으로 보인다”고 호평했다.

백소용 기자 swinia@segye.com

