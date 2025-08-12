10살 삼성월렛 가입자 1800만명… ‘국민 지갑’

2015년 8월 출시된 삼성전자 통합 디지털 지갑 서비스 ‘삼성월렛’이 올해로 10주년을 맞이했다. 10번째 생일을 맞은 삼성월렛은 누적 결제금액 430조원, 가입자 1866만명을 넘어섰다.



11일 삼성전자에 따르면 삼성월렛의 2015년 가입자 수는 160만명에서 올해 1866만명으로 10년간 약 11배 늘었다. 우리나라 국민 3명 중 1명은 삼성월렛을 사용하는 셈이다. 하루 평균 실행 횟수는 1660만번에 달한다.

누적 결제금액은 430조원에 이른다. 연간 결제금액이 2016년 3조6000억원에서 지난해 88조6000억원으로 약 24배 폭증한 결과다. 국내 간편결제 서비스 시장은 같은 기간 23조5000억원에서 350조원으로 10배 이상 성장했는데 삼성월렛도 변화하는 모바일 결제 환경에 따라 새로운 서비스와 편의성을 앞세워 빠르게 성장했다.



삼성월렛은 현재 모바일 결제 기능을 넘어 교통카드, 계좌 관리 및 이체, 항공권·티켓 관리, 모바일 쿠폰 등 다양한 서비스를 통합 관리하는 기능을 제공한다. 모바일 신분증과 전자증명서 기능까지 지원하며 실물 지갑을 대체하는 ‘디지털 지갑’으로서 기능이 강화됐다.



기존 마그네틱 리더기 방식(MST) 단말기에서 비접촉 기반 결제방식인 근거리 무선통신(NFC) 방식까지 채택해 국내뿐 아니라 미국, 영국, 사우디아라비아 등 전 세계 61개국에서 삼성월렛 서비스를 시작했다. 삼성전자는 10주년을 기념해 이달 말까지 온라인 결제 시 캐시백과 경품 이벤트를 진행한다.



채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장(부사장)은 “삼성월렛은 10년간 끊임없는 혁신과 도전으로 한국을 넘어 전 세계 모바일 결제 시장을 혁신하며, 모바일 지갑 생태계의 새로운 기준을 제시해 왔다”며 “앞으로 삼성월렛이 다양한 기술을 기반으로 실제 지갑 이상의 편의성과 고객 경험을 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

