SK이노, 임원차 전기차로 전면 교체

SK이노베이션과 전 계열 자회사들이 임원 업무용 차량을 SK온 배터리가 탑재된 전기차로 바꾸기로 했다.



SK이노베이션은 임원진 업무용 차량 중 내연기관 차를 전기차로 바꾸기 위해 현대차 아이오닉9과 eG80 중 하나로 변경 신청을 받고 있다고 11일 밝혔다. SK이노베이션의 배터리 자회사 SK온은 두 모델에 배터리를 공급하고 있다. 차량 전환은 올해 말까지 마무리할 계획이다.



서울 종로구 SK서린빌딩 등 계열 사옥에 마련된 전기차 충전시설과 안전시설도 대폭 확대하기로 했다. SK온이 세계 5대 전기차 배터리 기업으로 입지를 공고히 하는 등 국산 전기차 산업이 발전하고 있으나 국내 전기차 보급률은 낮은 데 따른 조처다.



국토교통부에 따르면 올해 상반기 국내에 신규 등록된 자동차는 총 84만6000대로, 이 중 전기차(9만4000대) 비중은 11%에 불과했다.



SK이노베이션 관계자는 “글로벌 경기 악화와 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 등 영향으로 국내 전기차 산업 전반이 어려움을 겪어 왔다”며 “전체 임원진이 전기차를 사용함으로써 국내 전기차 보급률 확대 등에 일조하겠다는 취지”라고 말했다.



SK온은 지난해 6월부터 임직원의 전기차 구매를 독려하기 위해 자사 배터리가 들어간 현대차·기아 차량을 대상으로 구매 보조금 할인 프로그램도 운영 중이다.

