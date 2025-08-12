[이코노 브리핑] 7년 만에 ‘한·일·중 농업장관회의’ 개최 외

7년 만에 ‘한·일·중 농업장관회의’ 개최

농림축산식품부는 송미령 장관이 11일 인천 파라다이스호텔에서 고이즈미 신지로 일본 농림수산상, 한쥔 중국 농업농촌부 부장과 함께 제4차 한·일·중 농업장관회의를 개최했다고 밝혔다. 한·일·중 농업 장관들이 한자리에 모인 것은 2018년 중국 베이징에서 열린 회의 이후 7년 만이다. 이번 회의에서는 △식량안보 △동물질병 대응 △지속가능한 농업 △농촌지역 활성화 △세계중요농업유산(GIAHS) 협력 △글로벌 협력 등 6개 핵심 의제를 중심으로 논의가 진행됐다.

농협銀·당근페이, 사기거래 예방 업무협약

농협은행은 지역생활 커뮤니티 당근의 간편결제서비스 ‘당근페이’와 안전한 디지털 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 토대로 당근 부동산 서비스에 입출금 통제가 가능한 안심거래 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 연계하고, 부동산 계약금 등 고액 거래자금을 정산 전까지 농협은행이 분리 보관해 사기거래 등 사고를 방지할 계획이다. 정산 프로세스 고도화를 위한 기술 협력과 제휴사업 확대 및 공동 마케팅도 추진한다.

매일유업, 공정거래 협약 ‘최우수 등급’

공정거래위원회는 ‘2024년도 대기업 분야 공정거래협약 이행평가’에서 매일유업이 ‘최우수 등급’을 받았다고 11일 밝혔다. 공정한 계약체결, 법 위반 예방을 위한 체계적인 시스템 구축, 공급가 인하 등 판촉 행사 비용 지원을 통한 대리점 매출 확대 등에서 좋은 평가를 받았다. 매일유업은 2020년 평가 시작 뒤 5년 연속 최우수 등급(95점 이상)을 받은 기업으로 이름을 올렸다.

