이재명 대통령, 임시 국무회의서 8·15 특별사면안 의결 [한강로 사진관]

이재명 대통령은 11일 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장과 공식 환영식 및 정상회담을 갖고 양국 간 협력을 미래지향적으로 발전하는 '한국-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 채택했다.

이 대통령은 이날 오후 열린 임시 국무회의에서 조국 전 조국혁신당 대표, 윤미향 전 더불어민주당 의원, 윤건영 의원과 백원우 전 의원, 최강욱 전 의원, 조희연 전 서울시교육감 등이 포함된 8·15 특별사면안을 의결했다. 야권에서는 홍문종 전 새누리당 의원, 정찬민 전 국민의힘 의원, 심학봉 전 새누리당 의원 등이 특사 명단에 포함됐다.

남정탁 기자 jungtak2@segye.com

