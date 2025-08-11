‘어바웃피싱’, 낚시배 예약·용품 중고거래까지 서비스 확장

낚시인을 위한 플랫폼 ‘어바웃피싱’이 대규모 서비스 개편을 완료했다고 11일 밝혔다.

어바웃피싱은 이번 업데이트를 통해 전국의 낚시 선박·낚시터 비대면 실시간 예약 서비스와 낚시용품 전용 중고장터 기능을 새로 추가했다.

어바웃피싱은 2022년 낚시인을 위한 커뮤니티로 시작해 2023년 낚시 전문 쇼핑몰을 공개하며 커뮤니티와 커머스가 결합한 플랫폼으로 성장해왔다. 현재 회원 수는 20만명에 이른다.

어바웃피싱 커뮤니티에는 지난 4년간 낚시인으로부터 수집한 국내 230어종의 실제 조과에 관한 10만건 이상의 데이터가 축적되어 있다. 원하는 대상 어종을 선택하면 실제 낚시인들의 기록과 위치, 포인트의 환경 정보, 노하우 등의 정교한 낚시정보를 앱을 통해 실시간으로 확인할 수 있다. 사용자 데이터와 기상 예보를 결합하여 낚시 성공 확률을 높일 수 있기 때문이다.

또 어바웃피싱은 다이와, 시마노, 아부가르시아, JS, NS 등 국내외 100여 개 낚시 브랜드의 공식 유통사로, 커머스 또한 연평균 70%에 달하는 높은 성장률을 기록 중이다.

커뮤니티, 커머스에 이어 서비스를 확장하는 선상 낚시 시장은 연간 이용자수 500만 명에 달하는 낚시 최대 시장이다.

어바웃피싱은 커뮤니티와 예약, 커머스, 중고 거래의 유기적 연동을 통해 단절 없는 사용자 경험을 구현했다. 예를 들어, 어바웃피싱에서 낚시 선박 예약을 완료하면 출조에 필요한 장비 구매를 위한 할인 쿠폰이 자동 지급되고, 중고장터를 통해 기존 장비를 판매하면 새로운 장비를 업그레이드할 때 특별 혜택이 연동되는 등 앱 내 모든 서비스가 자연스럽게 연결되는 방식이라는 설명이다.

송동현 어바웃피싱 대표는 “이번 서비스 개편은 단순히 낚시 선박 실시간 예약과 중고 거래 기능을 추가한 수준을 넘어, 각 서비스 간의 시너지를 고려한 플랫폼 확장”이라며 “낚시인에게 필요한 핵심 서비스를 하나의 앱에서 통합 제공하는 낚시 ‘슈퍼 앱’으로 도약하고자 한다고 말했다.

한편, 어바웃피싱은 연예대부 이경규를 비롯해 유명 낚시 크리에이터 진석기시대, 힛뜨TV, 핼다람, 키라, 밈지고, 택돌TV와 함께 홍보 캠페인을 벌이고 있다. 서비스 개편을 기념해 다음 달 출조 선상 낚시 무료 승선 이벤트와 함께 중고용품 등록 시 GS포인트를 제공하는 등 다양한 프로모션도 진행 중이다.

이진경 기자 ljin@segye.com

