강원도, 춘천 명동서 ‘소비 촉진 캠페인’ 개최

강원도는 ‘민생회복 소비쿠폰’ 조기 사용을 유도하고 지역경제에 활력을 불어넣고자 춘천 명동 일대에서 소비촉진 캠페인을 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 캠페인에는 도 경제국 직원, 강원청년경제인연합회 회원, 지역 언론사 관계자 등 80여 명이 참여했다. 명동 일대 음식점에서 소비쿠폰을 직접 사용하며 지역 소비 분위기 확산에 앞장섰다.

김광래 도 경제부지사 등이 11일 춘천 명동에서 소비촉진 캠페인을 벌이고 있다. 강원도 제공

현재 각 시군에서도 지역 실정에 맞춘 다양한 소비촉진 프로그램이 활발히 진행되고 있다. ‘소비의 날’ 지정, 전통시장 장보기 행사, 지역축제와 연계한 플리마켓 운영, 지역사랑상품권 이벤트 등 생활밀착형 행사를 통해 도민의 자발적인 소비 참여를 이끌고 있다.

김광래 도 경제부지사는 “이번 캠페인은 단순한 일회성 행사가 아니라 도민과 소상공인이 함께 만드는 상생 소비문화 확산의 계기가 될 것”이라며 “강원도가 선제적으로 지역 소비를 촉진하고, 소비쿠폰 정책의 실효성을 높여 도민 모두가 체감할 수 있는 민생경제 회복의 전환점을 마련하겠다”고 말했다.

