내란특검, '계엄해제 방해' 관련 김예지 의원 참고인 조사

김예지 국민의힘 의원이 11일 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 참고인 신분으로 조은석 내란 특별검사팀에 출석했다.



김 의원은 이날 오후 2시께 서울고검 특검팀 사무실에 출석하면서 "(작년) 12월 3일 상황에 대해 물어볼 것 같은데 제가 아는 대로 소상히 말씀드리겠다"고 말했다.

(서울=연합뉴스) 이진욱 기자 = 국민의힘 김예지 의원이 11일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실로 참고인 조사를 위해 출석하고 있다. 2025.8.11 cityboy@yna.co.kr

그는 "그날 본회의장으로 부르기도 하고 중앙당 당사 3층으로 부르기도 하고 몇 번 교차됐다. 혼선이 있었던 것 같다"며 "개인적으로 문자를 보내 '본회의장으로 와야 한다'고 말한 의원도 있다. 연락 주체들도 다르고 장소들도 달랐다"고 당시 상황을 설명했다.



김 의원은 작년 12월 3일 비상계엄 사태 당시 인파에 막혀 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에는 참석하지 못했다.



김 의원은 이튿날 페이스북을 통해 "본회의장에 함께할 수 없었지만, 비상계엄 해제 결의에 대한 마음은 이미 찬성 버튼을 백만 번은 더 눌렀던 것 같다"고 밝혔다.



당시 비상계엄 해제 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐다.



특검팀은 국민의힘 의원 상당수가 비상계엄 해제 표결에 참석하지 못한 배경에 윤석열 전 대통령과 추경호 당시 국민의힘 원내대표의 영향력 행사나 역할이 있었는지 경위를 파악하고 있다.



추 전 원내대표는 비상계엄 직후 비상 의원총회 장소를 국회→여의도 당사→국회→여의도 당사로 3차례 변경했다. 이 과정에서 윤 전 대통령과 추 전 원내대표가 통화한 사실도 드러났다.



이 때문에 추 전 원내대표가 윤 전 대통령 요청을 받고 의총 장소를 변경해 계엄 해제 표결을 방해한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.



특검팀은 앞서 이날 오전 조경태 국민의힘 의원도 참고인 신분으로 불러 5시간가량 조사했다. 조 의원은 비상계엄 당시 국민의힘 내부 상황에 대해 조사했다.



조 의원은 작년 12월 4일 새벽 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 당시 국민의힘 의원 18명 중 한 명이다.



특검팀은 앞서 김상욱 더불어민주당 의원과 우원식 국회의장 등도 참고인 신분으로 불러 계엄 당일 국회 표결 전후 상황을 파악했다.



의원들에 대한 조사가 일단락되면 추 전 원내대표도 소환할 것으로 보인다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]