신지♥문원 얘기 나오자…빽가, 또 자리 박차고 퇴장 “화장실 좀”

그룹 코요태의 빽가가 멤버 신지와 그의 예비 신랑 문원과의 화제가 된 상견례 장면을 패러디했다.

지난 9일 코미디언 김대희의 유튜브 채널 ‘꼰대희’에는 ‘종민, 빽가만 보냈더니 답답해서 직접 나온 신지랑 물냉면 한 그릇’이라는 제목의 ‘밥묵자’ 콘텐츠 영상이 공개됐다. 영상에는 올해로 데뷔 27주년을 맞은 코요태가 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

김대희는 코요태를 맞이하며 “국민 가수 코요태 아니냐. 모르는 사람이 없다. 밥만 먹고 가도 된다“”고 환영 인사를 건넸다.

이날 대화 중 김종민은 빽가와 신지가 각각 유튜브 채널을 운영하고 있다고 언급하며 “신지 유튜브 보시지 않았냐”고 물었다. 이에 빽가도 “최고 조회수가 600만 회가 나왔다”고 덧붙였다.

앞서 신지의 유튜브 채널 ‘어떠신지’에 올라온 신지와 코요태 멤버들의 ‘상견례’ 영상이 큰 화제가 된 바 있다. 해당 영상 속 문원은 신지뿐만 아니라 멤버들에 대해 “신지가 유명한 사람인지 몰랐다”는 등의 발언으로 다소 예의 없는 태도를 보여 논란이 됐다.

또 문원은 자신에게 전처와 아이가 있음을 털어놓아 멤버들을 당혹스럽게 만들었다. 이에 빽가는 문원의 말을 끝까지 듣지 못하고 자리를 뜨며 화장실로 향하는 모습도 보였다.

김종민이 ‘꼰대희’에서 이 장면을 언급하자, 신지는 “조용히 안 해?”라며 불편한 기색을 드러냈다. 하지만 빽가는 아랑곳하지 않고 “화장실 좀 갔다 올게요”라며 당시 상황을 재현해 웃음을 자아냈다.

한편, 코요태는 지난 6일 신곡 ‘콜미’를 발표하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 3일 호주 시드니에서 공연을 마친 뒤, 오는 9월 7일 대구를 시작으로 9월 20~21일 서울, 11월15일 울산, 11월 29일 부산, 12월 27일 창원 등에서 ‘2025 코요태스티벌’ 전국 투어를 펼칠 예정이다.

김지수 온라인 뉴스 기자 jisu@segye.com

