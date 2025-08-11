“교역 규모 1500억달러로 확대”… 韓·베트남 정상, 공동성명 채택

이재명 대통령과 한국을 국빈 방문한 또 럼 베트남 당서기장은 11일 정상회담 뒤 공동언론발표를 통해 2030년까지 교역 규모 1500억달러 목표를 달성하기 위한 노력을 더욱 강화해 나가겠다고 밝혔다. 양국 정상은 ‘한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화’를 위한 공동성명을 채택하고, 양국 간 협력을 더욱 전방위적이고 미래지향적으로 발전시켜 나가기로 했다.

이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 한·베트남 확대 정상회담에 앞서 또 럼 베트남 당 서기장과 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 대통령실에서 또 럼 당서기장과 소인수회담 및 확대회담을 잇달아 개최한 뒤 공동언론발표에서 “오늘 회담에서 저와 당서기장님은 세계질서 변화에 실용적으로 대처하는 글로벌 책임 강국을 지향하는 대한민국과, 2045년 고소득 선진국 진입을 추구하는 베트남 간의 협력이 그 어느 때보다 중요하다는 데 의견을 같이하였다”면서 회담 결과를 발표했다.

양국은 상호 이해와 정치적 신뢰 제고를 위해 고위급 간 교류가 무엇보다 중요하다는 데 인식을 같이하고, 올해 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안), 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 등 다양한 계기를 활용해 고위급 교류를 활발히 이어가기로 했다. 또 역내의 평화와 안정에 기여하기 위한 방산 및 치안 분야 협력을 강화하고, 국회와 지방 정부 차원의 협력도 더욱 활성화하기로 했다.

한국과 베트남은 서로의 3위 교역국으로 올해 한·베트남 자유무역협정(FTA) 발효 10주년을 맞아, 2030년까지 교역 규모 1500억 달러 목표를 달성하기 위한 노력을 더욱 강화해 나가기로 했다.

양국은 베트남에 진출해 있는 약 1만개의 한국 기업들이 베트남의 경제 발전과 양국 간 상생 협력에 기여한다는 데 인식을 같이하고, 이 대통령은 베트남 내 우리 기업들의 안정적인 경제 활동을 위한

지속적인 관심을 요청했다. 양국은 회담을 계기로 ‘중앙은행 간 협력 업무협약(MOU)’도 체결했다. 양국은 원전, 고속철도, 신도시 개발 등 대규모 인프라 분야에서도 협력을 강화하기로 했다.

이 대통령은 베트남의 신규 원전 건설사업과 북남 고속철도 건설사업 등 대형 국책 사업이 안정적인 전력 공급과 현대화된 교통·물류 체계 구축을 위해 중요하다면서 우리 기업의 우수한 기술력과 풍부한 경험을 바탕으로 성공적인 협력 사례가 도출되길 기대한다고 강조했다. 양국 정상은 베트남의 신규 원전 건설사업과 북남 고속철도 건설 사업 등 대형 국책 사업에서 우리 기업과의 협력 사례가 도출되길 기대한다고 강조했다. 특히 이날 체결한 ‘원전 분야 인력양성 협력 MOU’는 베트남 원전 산업 육성에 필수적인 인력양성 분야에서 양국 기업 간 협력 기반을 마련하고, 향후 다양한 원전 분야로 양국이 협력을 확대해 나가는 계기가 될 것이라고 양국 정상은 설명했다.

첨단·과학기술, 재생에너지, 핵심광물 등 미래지향적인 분야의 협력도 확대하기로 했다. 양국은 ‘과학기술 협력 MOU’를 체결하고 인공지능(AI), 바이오, 에너지 등 첨단 과학기술 분야에서 공동연구를 적극 추진하기로 했다. 태양광, 풍력 등 재생에너지 분야 협력을 확대하고, 전력망 확충과 스마트그리드 개발 협력도 강화해 나가기로 했다. 양국은 베트남의 풍부한 희토류 자원과 한국의 기술을 결합해 핵심광물 분야에서도 협력을 한층 강화해 나갈 예정이라고 발표했다.

양국은 상대방 국가에 거주하는 재외국민과 다문화가정의 안정적인 체류와 복리 증진을 위한 구체적인 협력 방안을 모색하는 등 양 국민 간 인적·문화 교류와 협력을 더욱 강화해 나가기로 했다. ‘저작권 및 저작인접권 분야 교류 협력 MOU’를 체결하고 양국의 창작자 보호를 위한 협력과 문화 산업 교류를 강화하기로 했다.

양국은 한반도 평화와 북핵 문제 해결의 실질적 진전을 위한 긴밀한 협력을 지속하기로 했다. 이 대통령은 “저는 굳건한 평화를 바탕으로 남북이 공존하고 번영하는 한반도를 만들기 위한 우리 정부의 구상을 설명하고, 이러한 노력이 결실을 볼 수 있도록 당서기장님 등 베트남 측의 각별한 지지와 협력을 당부했다”고 설명했다.

