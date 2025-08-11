경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원실 압수수색

경찰이 주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 의원에 대한 강제 수사에 착수했다.

차명 주식거래 의혹을 받는 더불어민주당 이춘석 의원이 5일 국회 본회의에서 방송법 일부개정법률안 관련 필리버스터 종결 동의를 표결하는 투표를 하고 있다. 연합뉴스

서울경찰청 금융범죄수사대는 11일 오전 10시21분쯤부터 서울 여의도 국회 내 이 의원 의원실에 수사관을 보내 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 보좌관 차씨 명의 계좌로 주식을 거래한 정황이 포착돼 금융실명법·이해충돌방지법 등 혐의로 고발된 상태다.

경찰은 지난 7일 변호사·회계사 자격이 있는 인력을 포함해 25명 규모의 전담수사팀을 꾸리고 수사에 착수했다.

지난 8~9일에는 고발인인 주진우 국민의힘 의원실 관계자와 김순환 서민민생대책위원회 사무총장, 유튜브 채널 가로세로연구소 관계자 등을 불러 조사했다.

경찰은 이 의원의 앞선 주식 거래들도 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 이날 압수수색에서 이 의원 및 보좌관의 계좌 등 관련 자료를 확보할 것으로 보인다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

