국힘 송언석 “전한길 선동 용납 안 돼…윤리위 조속한 결론 당부”

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 한국사 강사 출신 극우 성향 인사 전한길씨를 향해 “전당대회에서 함부로 소란을 피우면서 당의 명예를 실추시키고, 당의 분열과 갈등을 조장하는 선동 행위는 결코 용납될 수 없다”고 경고했다.

송 비대위원장은 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비대위 회의에서 “당 윤리위원회는 전씨 사안의 엄중함을 인식하고 조속히 결론 내려달라”고 밝혔다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

송 비대위원장은 “지난 대구·경북 합동연설회에서 전씨는 방청석 연단에 올라 집단적인 야유와 고함을 공공연히 선동했다는 점에서 죄질이 매우 엄중하다”며 “합동연설회장에 언론 취재 비표를 받고 들어와서 취재의 목적에 맞지 않는 행동으로 행사장의 질서를 어지럽힌 것도 엄격히 금지되는 행동”이라고 지적했다.

그는 “윤리위의 결론과 무관하게 전씨의 전대 관련 행사장 주변 출입은 당 차원에서 이미 엄격하게 금지됐다”면서 후보자들을 향해서도 “전대 정신에 어긋나는 과도한 상호 비방과 네거티브 선거 운동을 삼가해달라”고 당부했다.

송 비대위원장은 “이번 전대는 지난 대선 패배 이후 침체돼 있는 당원들에게 희망과 용기를 불어넣는 전환점이 돼야 한다”며 “지나치게 과열된 경쟁이 당의 분열과 퇴행으로 가는 발화점이 되지 않도록 후보자들께서 각별히 유의하고 앞장서서 모범을 보여달라”고 말했다.

국민의힘 윤리위는 이날 오전 10시30분 여의도 중앙당사에서 회의를 열고 전씨의 징계 여부를 논의할 예정이다. 전대 선관위도 같은 시간 회의를 열고 전씨의 합동연설 방해 행위에 대한 재발 방지책를 논의한다.

백준무 기자 jm100@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]