김정재 “조국의 날·윤미향의 날 따로 만들어 특사 하라”

국민의힘 김정재 정책위의장이 11일 이재명 대통령의 조국 전 조국혁신당 대표와 더불어민주당 윤미향 전 의원의 광복절 특별사면 추진에 대해 강하게 비판했다.

김 의장은 이날 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “원래 화요일에 열리는 국무회의가 오늘로 앞당겨졌다”며 “무슨 국가 비상사태라도 터진 것이냐, 아니면 조국·윤미향 사면이 그리도 급했느냐”고 지적했다.

국민의힘 김정재 정책위의장. 연합뉴스

특히 조 전 대표에 대해서는 “자녀 입시비리는 겉과 속이 다른 위선의 전형으로 대한민국 정치사 최악의 권력형 사기 범죄”라며 “대법원도 인정한 사기꾼을 검찰권력 피해자라고 하니 소가 웃을 일”이라고 강도 높게 비난했다.

윤 전 의원에 대해서도 “일본군 위안부 피해자 후원금을 횡령한 것은 독립운동 자금을 횡령한 것과 다름없다”며 “파렴치범도 이런 파렴치범이 없는데, 그럼에도 반성은 커녕 욕하는 것이 불쌍하다며 국민을 조롱하는 인물을 어떻게 광복 특사 명단에 올리느냐”고 목소리를 높였다.

김 의장은 “사면은 대통령의 고유권한이라고 하지만, 그 권력은 국민이 부여했다는 사실을 똑똑히 기억하길 바란다”며 “정말 이들을 꼭 사면해야겠다면 광복절이 아닌 ‘조국의 날’, ‘윤미향의 날’을 지정해 따로 하라”고 꼬집었다. 이어 “광복절은 그런 날이 아니다”라며 “오늘 정부가 해야 할 일은 분명하다. 조국·윤미향 사면을 즉각 중지하고 광복 80주년의 의미를 되새기는 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 임시 국무회의를 주재하고 조 전 대표 등에 관한 특별사면·감형·복권 및 특별감면 조치 등에 관한 안건을 심의·의결 한다. 이번 특사 명단에는 조 전 대표 부부와 최강욱 윤 전 의원, 조희연 전 서울시교육감 등이 포함됐다. 야권에서는 홍문종·정찬민 전 의원 등이 대상에 올랐다.

조병욱 기자 brightw@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]