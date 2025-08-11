GH, 평택포승(BIX)지구 산업시설용지 공급…경기경제자유구역 ‘거점’

경기주택도시공사(GH)가 경기경제자유구역 평택포승(BIX)지구의 산업시설용지 6필지를 공급한다. 해당 토지의 허용 업종은 ‘자동차 및 트레일러 제조업’(한국표준산업분류 C30)으로 한정된다.

경기경제자유구역 포승지구 조감도. GH 제공

11일 GH에 따르면 이번에 공급되는 토지는 총면적 3만7747㎡, 분양금액은 179억원 규모다.

㎡당 조성원가(공급가격)는 47만5219원으로, 필지별 면적은 3721.4㎡에서 1만69.9㎡까지 다양하다.

입주대상자는 추첨 방식으로 선정되며 연접 다필지 신청자에게 우선권이 주어진다.

평택포승(BIX)지구는 평택시 포승읍 일원에 조성된 도내 유일의 경기경제자유구역 거점지구다. 총면적 204만㎡ 규모로 산업시설용지 78만㎡, 물류시설용지 55만㎡와 함께 주거·근린생활·지원시설이 조성돼 있다.

분양 대상 토지는 평택항, 38번 국도, 서해안고속도로 서평택 IC 등과 인접해있다. 다수의 완성차 공장과 삼성전자 등 인근 산업 클러스터와 연계성도 기대된다. 공급가격도 주변 시세 대비 약 20% 저렴한 것으로 알려졌다.

GH 광교 청사

이미 준공된 사업지구로, 분양대금을 납부하면 곧바로 사용이 가능하다.

분양 신청은 18~20일 이뤄지며 최대 3년간 분할납부도 가능하다. 자세한 사항은 GH 누리집을 참고하면 된다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

