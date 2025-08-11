송언석 “죄질 매우 엄중”…국민의힘, 전한길 징계 착수

한국사 강사 전한길씨가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 특정 후보를 지지하며 찬탄(탄핵 찬성)파 후보가 등장할 때마다 ‘배신자'란 구호를 외치고 있다.뉴시스

국민의힘 전당대회가 강성 우파 유튜버 전한길씨의 징계 문제를 둘러싼 토론의 장으로 변질됐다. 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 전당대회 난동 사태를 일으킨 전씨에 대해 “전대에서 소란을 피우며 당의 명예를 실추시키고 분열과 갈등을 조장하는 선동 행위는 용납할 수 없다”고 밝혔다.

11일 송 위원장은 국회에서 열린 비대위원회의에서 “지난 대구경북 합동 연설회에서 전씨가 집단적 야유를 공공연히 선동했다는 점에서 죄질이 매우 엄중하다”며 목소리를 높였다.

그는 “취재 목적에 맞지 않는 행동으로 질서를 어지럽힌 것도 엄격히 금지되는 행동”이라며 “국민의힘 윤리위는 전씨 사태의 엄중함을 인지하고 조속히 결론을 내려주길 당부드린다”고 말했다. 또 향후 전대 일정에서 전 씨의 행사장 주변 출입을 당 차원에서 엄격히 금지하겠다고 덧붙였다.

송 위원장은 당대표 후보자들을 향해 “전대 정신을 벗어나는 네거티브를 삼가주길 재차 촉구한다”며 “전대 분위기를 해치는 지지자들의 야유, 고함은 현장에서 즉각 자제시켜달라”고 말했다.

그러면서 “국민과 당원들도 분열을 조장하는 후보를 표로 응징해 달라”며 “지난 대선 패배 이후 침체된 당원에 희망을 불어넣는 전환점이 돼야 한다”고 강조했다.

국민의힘은 이날 오전 10시 30분 중앙당사에서 전씨 징계와 관련한 중앙윤리위원회 회의를 개최한다. 전당대회 선거관리위원회도 같은 시각 사태 방지를 논의하기 위한 회의를 연다.

앞서 전씨는 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 찬탄(탄핵 찬성)파 후보들의 연설 도중 당원들에게 ‘배신자’ 구호를 외치도록 유도했다.

이후 당원 간 신경전이 격화되면서 지지자 간 고성과 몸싸움이 벌어지기도 했다. 전씨는 언론인 자격으로 합동연설회에 입장한 것으로 알려졌다.

국민의힘은 이같은 사태를 두고 향후 전당대회 일정에 전씨의 출입을 금지했다. 아울러 서울시당 윤리위에서 진행 중이었던 전씨의 징계 관련 절차를 중앙윤리위에 이첩하도록 지시했다.

당 지도부의 출입 금지 조치에도 전씨는 12일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 부산·울산·경남 지역 합동연설회에 참석한다는 입장이다.

국윤진 기자 soup@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]