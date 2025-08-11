희귀식물 ‘가는대나물’ 엽록체 해독 성공

국립백두대간수목원은 백두대간의 희귀식물인 가는대나물의 엽록체 유전체를 해독해 과학적인 보전 연구의 기초 자료를 확보했다고 11일 밝혔다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 산림생물 다양성을 위해 백두대간에 분포하는 희귀식물의 보전·복원 연구 사업을 추진하고 있다. 이 과정에서 국내에서 백두대간 지역에서만 자생이 확인된 가는대나물의 엽록체 DNA 서열을 해독하는 데 성공했다.

꽃이 핀 가는대나물. 현재 국내에서 강원 강릉시와 삼척시 두 곳에서만 자생이 확인되고 있다. 국립백두대간수목원 제공

가는대나물은 백두대간의 석회암 지대에 제한적으로 자생하는 북방계 식물로 7월쯤 옅은 분홍색 꽃을 피우며 관상 가치가 높다. 북한에만 분포하는 종으로 알려졌으나 2002년 강원 자병산에서 국내 분포가 처음 확인됐다. 이후 석회암 채굴로 자병산 집단은 사라졌으며, 현재 국내에서는 강원 강릉시와 삼척시 두 곳에서만 자생지가 확인된다. 산림청은 가는대나물의 보호를 위해 희귀식물 위기 등급으로 지정해 관리하고 있다.

이번에 확보한 유전체 정보는 미국 국립생물공학정보센터(NCBI) 세계유전자은행에 등록됐다. 지난 3월 아시아·태평양의 생물다양성을 다루는 국제학술지에도 게재됐다.

국립백두대간수목원은 가는대나물 집단 간 유전적 차이를 분석하고 보전·복원 연구에 활용한다는 계획을 세웠다. 여기에 종자 수집과 시드뱅크 저장, 생체 증식을 통한 현지외 보전 등을 추진한다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “이번 연구를 통해 백두대간의 소중한 식물자원인 가는대나물의 엽록체 유전체를 확보했다”며 “앞으로도 백두대간의 희귀식물 유전정보 확보 및 과학적 보전 연구에 노력하겠다”고 말했다.

