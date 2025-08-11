삼척시, 27일까지 ‘착한가격업소’ 추가 모집

삼척시는 물가안정과 지역경제 활성화를 위해 품질은 높고 가격은 합리적인 ‘착한가격업소’를 추가 모집한다고 11일 밝혔다.

착한가격업소는 착한 가격, 청결한 환경, 정성 가득한 서비스로 소비자 만족도를 높이는 우수 업소다. 매년 개인서비스요금 업종을 대상으로 추가 선정하고 있다.

삼척시청 전경. 삼척시 제공

개인서비스요금 업종은 외식(한식·중식·일식·양식·기타) 외식 외(볼링장·헬스클럽·당구장 등 시설 이용, 이·미용 등) 등이다. 현재 삼척시에는 34개 업소가 지정됐다.

모집 대상은 영업 개시 후 6개월이 넘은 지역 내 업소다. 평가 기준에 적합하면 신청할 수 있다. 신청 희망 업소는 착한가격업소 지정신청서와 사업자등록증 사본을 준비해 오는 27일까지 삼척시청 경제과에 직접 방문 접수하면 된다.

시는 민·관 합동 현지실사평가단을 구성해 가격수준, 위생·청결, 공공성을 평가한 뒤 9월 중 최종 선정할 계획이다. 신규 지정업소에는 ‘착한가격업소 지정확인서’와 인증서(표찰)를 교부한다.

시 관계자는 “지역경제도 살리고 내 지갑도 지키는 착한가격업소 이용을 적극 권장해 소상공인 매출 증대와 착한 소비문화 확산에 최선을 다하겠다”고 말했다.

삼척=배상철 기자 bsc@segye.com

