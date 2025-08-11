민트리, 현대백화점 목동점 비클린 매장에서 첫 팝업스토어 오픈

두피부터 모발까지 건강한 아름다움을 제안하는 두피케어 브랜드 ‘민트리(Mintree)’가 8월 7일부터 13일까지, 현대백화점 목동점 비클린 매장에서 첫 번째 팝업스토어를 연다.

이번 팝업스토어에서는 민트리의 대표 제품인 ‘스파클링 스칼프 스케일러’, ‘헤어밸런싱 스칼프먼트’, ‘스칼프 리커버리 앰플’ 등을 직접 체험하고 구매할 수 있다.

민트리 강혜림 이사는 “더 많은 고객들이 민트리만의 차별화된 두피&헤어케어 제품을 직접 경험해 볼 수 있도록 이번 팝업을 기획했다”며 “현장 방문 고객을 위한 무료 두피 진단과 럭키 드로우 이벤트뿐만 아니라 풍성한 증정 혜택도 마련되어 있다”고 전했다.

특히 이번 팝업에서는 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 ‘실리콘 무첨가’, ‘자연 유래 성분’ 중심의 클린뷰티 트렌드에 민감한 소비자층을 겨냥해, 민트리만의 감각적인 제품력과 브랜드 철학을 오프라인 공간에서 효과적으로 전달할 계획이다.

한편, 민트리는 현대백화점 목동점을 시작으로 현대백화점 판교점, 더현대 서울에서 팝업 스토어를 오픈할 예정이며, 온·오프라인 유통 채널 확장과 글로벌 시장 진출을 본격화하며, K-뷰티 시장 내 입지를 강화해 나갈 예정이다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

