이정후 연속안타 행진 멈췄다…워싱턴전 3타수 무안타

8경기 연속 안타행진을 벌이던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 이번엔 침묵했다.

이정후는 11일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그 워싱턴 내셔널스와 홈경기에서 7번 타자 중견수로 선발 출전했지만 3타수 무안타 2삼진으로 연속 안타 행진이 끝났다. 시즌 타율은 0.256이 됐다. 샌프란시코는 0-8로 졌다.

샌프란시스코 타자들이 워싱턴 선발 투수 좌완 맥켄지 고어에게 꽁꽁 묶였고 이정후도 예외는 아니었다. 이정후는 2회말 첫 타석에서 3구 삼진을 당했다. 3구째 헛스윙으로 물러났다. 고어는 2회말 샌프란시스코 세 타자를 모두 삼진으로 잡는 등 1회부터 상대한 7명의 타자 중 5명을 삼진으로 돌려세웠다. 이정후는 5회말 두 번째 타석에서도 헛스윙 삼진으로 고전했다. 이날 이정후의 7회말 마지막 타석에서는 2루수 땅볼에 그쳤다.

2연패에 빠진 샌프란시스코는 내셔널리그 서부지구에서 로스앤젤레스(LA) 다저스, 샌디에이고 파드리스에 뒤진 3위를 달리고 있다.

