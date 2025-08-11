1000원 생맥주·다양한 먹거리… 예천군, 상설시장서 맥주페스티벌 개최

경북 예천군은 원도심 상권 활성화를 위해 오는 15일 예천읍 상설시장에서 ‘맥주페스티벌’을 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 축제는 오후 3시부터 9시까지 상설시장 아케이드 구간과 주차장에서 진행한다. 오후 5시부터는 1000원 생맥주 판매를 시작으로 다양한 먹거리 판매 등 관객들 눈과 입을 사로잡을 예정이다. 접근성을 높이고자 4곳의 생맥주 부스를 운영한다.

점포 상인들이 참여하는 먹거리부스와 플리마켓에서는 닭강정과 치킨, 순대, 튀김류, 베트남전통음식, 컵과일, 마카롱, 꼬치 등 다채로운 음식을 맛볼 수 있다.

방문객들을 위한 다양한 게릴라 이벤트와 공연도 빼놓을 수 없다. 맥주 브랜드 맞추기, 맥주병 큰소리로 따기, 맥주 빨리 마시기, 수박 빨리 먹기 등이다. 참가자들에게는 푸짐한 선물을 증정한다. 윤혜리, 김이난, 조정화, 미아, 구자복 등 초청 가수들의 흥겨운 공연도 빼놓을 수 없다.

김학동 예천군수는 “맥주페스티벌을 통해 원도심 상권에 활력을 불어넣고 상권을 대표하는 여름축제로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

