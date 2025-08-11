엄지인 아나운서, 연대 김태희 시절 사진 공개 "남자들 많이 울렸다"

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀' 화면 캡처

아나운서 엄지인이 '연세대 김태희'로 불린 시절 남자들을 많이 울렸다고 밝혔다.

지난 10일 방송한 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에선 엄지인이 연세대 한궁어학당에 출강하는 모습이 그려졌다.

이날 엄지인은 연대 어학당 특강을 위해 후배 김진웅, 허유원을 데리고 연대로 향했다. 서울대 출신 김진웅은 연대에 오면서 서울대 옷을 차려입고 등장해 엄지인을 황당하게 했다.

엄지인은 백양로를 거닐면서 "여기 백양로에 추억이 많다. 많은 사람들이 연락처를 물어봤다. 많은 남자들을 울렸다"고 회상했다.

이에 후배 김진웅이 "선배가 많이 우신 거 아니냐"고 물었다. 엄지인은 "내가 연대 김태희였다"고 자랑했다. 엄지인 대학생 시절 사진이 공개되자, MC 전현무는 "김태희가 아니라 김대희 아니냐. 김대희 형이랑 닮았다"며 놀렸다.

개그맨 박명수는 "북에서 오신 분 아니냐"며 웃었다. 요리사 이순실은 "북한의 망책(정보망이나 간첩망의 우두머리) 같다"고 농담했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

