“내신 4.65등급, 의대 합격했다”…올해도 가능할까?

올해 의대에 수시 전형으로 합격한 신입생들의 내신 점수가 전년도보다 낮았던 것으로 조사됐다. 2026학년도 입시에서는 모집 인원이 증원 전 수준으로 줄어드는 만큼 합격선이 다시 예년 수준으로 높아질 것이라는 전망이 나온다.

10일 종로학원이 2025학년도 39개 의대 수시 합격자의 내신등급을 분석한 결과에 따르면 1.0∼1.3등급 구간대 합격생 비율은 45.9％로 집계됐다. 66.3％를 기록한 전년도와 비교해 20.4％포인트 감소했다. 의대 수시 합격자 중 내신 점수가 최상위권인 학생 비율이 줄었다는 의미다.

비교적 낮은 내신 점수로 의대에 수시 합격한 사람은 전년도보다 크게 늘었다. 올해 내신 1.6 등급 구간을 벗어난 의대 합격자는 총 543명으로, 전년도(159명)의 3배가 넘었다. 2등급 이하 합격자 역시 전년도에는 전국에서 72명뿐이었으나 올해엔 123명으로 증가했다.

수시 최저합격선도 전년도 3.47 등급에서 올해 4.65 등급으로 낮아졌다.

내년도에는 의대 모집 인원이 증원 전 규모인 3058명으로 다시 축소된다.

임성호 종로학원 대표는 "2025학년도에는 의대 정원이 증가해 내신 1등급 후반대부터 2등급 대를 벗어난 학생들까지 수시 지원에 가세할 수 있었다"며 "정원이 줄어드는 내년도에는 1.4 등급 이내의 상위권 학생 합격률은 뛰고 1.6 등급을 벗어난 학생들의 합격률은 낮아질 것"이라고 내다봤다.

이어 "내신이 1등급 후반대에서 2등급 대인 일반고 학생들은 의대 지원에 매우 신중해야 한다"며 "2등급 대를 벗어난 특목고·자사고 학생들 역시 주의해야 한다"고 덧붙였다.

한편 올해 수시모집 원서접수 기간은 다음 달 8~12일로 한 달 정도 남았다. 고려대·서울대·포스텍은 9월 8일 원서 모집을 시작해 3일 만인 10일에 모집을 마감한다. 연세대·이화여대는 9월 9일 시작해 11일에 끝낸다. 건국대·경희대·성균관대·숙명여대·중앙대·한국외대·한양대 등은 9일부터 12일까지 4일간 원서를 받는다. 국립대·교대를 포함한 대부분 대학은 8~12일 5일간 원서 접수를 진행한다.

