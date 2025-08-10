포항 영일대해수욕장서 제8회 대한민국 대학생 요트 대제전 성료

‘제8회 대한민국 대학생 요트 대제전’이 지난 8~10일까지 사흘간 포항 영일대해수욕장에서 성황리에 개최됐다.

이번 대회에는 전국 9개 대학교에서 300여 명의 대학생 선수들이 참가해 포항의 푸른 바다 위에서 박진감 넘치는 요트 경기를 펼쳤다.

선수단은 이 대회를 앞두고 지난달 28일부터 이달 7일까지 북구 흥해읍 죽천리 일원에서 연합 하계 훈련을 진행하며 실전 감각을 끌어올렸다.

대회 기간 동안 참가자들은 요트 경기뿐만 아니라 다양한 해양문화 체험도 즐기며 포항만의 바다와 자연, 문화를 체험했다.

참가자들은 “경기 참가뿐 아니라 친구들과의 소중한 추억도 쌓을 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며 만족감을 드러냈다.

해를 거듭할수록 참가자 수와 관심이 증가하는 요트 대제전이 펼쳐지는 포항 영일대 해변은 대학생들의 새로운 해양레저 메카로 급부상하고 있다.

이흥섭 시 해양산업과장은 “포항은 요트 타기에 최적의 조건을 갖춘 곳”이라며 “앞으로도 해양스포츠 저변 확대 및 해양레저 관광 활성화를 위해 전국 규모의 대회를 지속적으로 개최하겠다”고 말했다.

