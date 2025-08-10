李 국정복귀 첫 메시지는 ‘산재 근절’… “사망사고 직보하라”

일주일간의 여름 휴가를 마치고 국정에 복귀한 이재명 대통령 앞에는 중대한 외교 현안들과 정치·경제 현안이 산적해 있다. 이 대통령은 11일 임시 국무회의를 열어 광복절 특별 사면 명단을 의결할 예정이고, 취임 후 처음 국빈 방한하는 또럼 베트남 공산당 서기장과의 정상회담도 진행할 예정이다. 14일에는 국정기획위원회가 정부조직 개편 및 주요 국정과제 확정을 위한 보고서를 이 대통령에게 제출할 것으로 예상되고 15일에는 이 대통령이 광복절 기념 메시지를 내는 한편 국민임명식에 참석할 예정이다. 이달 말로 예상되는 한·미 정상회담 및 한·일 정상회담도 준비해야 한다. 또 교육부·여성가족부 장관 후보자와 금융감독원장 등 남은 내각 인선 발표도 임박했다는 관측이 나온다.



10일 대통령실에 따르면 이 대통령은 전날 경남 거제 저도 청해대에서의 휴가를 마치고 관저로 복귀했다. 복귀 후 이 대통령은 이날까지 별다른 공개 일정 없이 참모진의 밀린 보고를 받고 휴가 기간 마련한 ‘저도 구상’을 국정 운영에 반영할 방안을 모색한 것으로 전해졌다.

이재명 대통령이 지난 7월 22일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 대통령실통신사진기자단

◆잇단 정상 외교… 한·미 정상회담 대비 만전



휴가에서 복귀한 이 대통령 앞에 놓인 과제들 중 가장 중요한 것은 잇단 정상 외교 일정 준비다. 대통령실은 특히 오는 25일 개최가 유력한 한·미 정상회담 준비에 만전을 기하고 있다. 한·미 정상회담에서는 지난달 31일 타결된 한·미 관세협상의 세부사항을 구체화하게 될 것으로 예상된다.



한·미 정상회담에서는 안보 의제들도 다뤄질 가능성이 있다. 국방비 증액이나 주한미군 규모 감축 등 미국 측이 주장하는 ‘동맹 현대화’에 해당하는 의제들이 테이블에 오를 수 있다는 전망이 나온다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 방위비 분담금을 상향해야 한다는 주장을 지속적으로 해오고 있는 만큼 이 대통령과 마주 앉은 자리에서도 관련 논의가 다뤄질 수 있을 것으로 보인다.



다만 이번 정상회담은 이 대통령과 트럼프 대통령 간의 상견례 성격도 띠는 만큼 구체적인 안보 관련 협의안을 도출하기보다는 큰 틀에서의 합의 정도만 이뤄질 수 있다는 관측도 있다.



이 대통령이 한·미 정상회담에 앞서 이시바 시게루 일본 총리와 한·일 정상회담을 진행할 가능성도 있다. 올해가 광복 80주년인 데다 미국발 관세 전쟁의 여파에 한국과 일본이 공동으로 대응할 필요성도 생기는 등 한·일 관계도 중대한 과제이기 때문에 이 대통령은 한·일 정상회담 준비에도 힘을 기울일 것으로 예상된다.

지난 6일 인천 연수구 송도국제도시에 위치한 포스코이앤씨 송도사옥 앞 신호등에 빨간불이 켜져 있다. 뉴스1

◆휴가 복귀 후 첫 메시지는 ‘산업 안전’



이 대통령은 휴가에서 복귀한 후 첫 메시지로 ‘산업 안전’을 택했다. 휴가 기간 중에도 인명사고가 재발한 포스코이앤씨에 대한 강도 높은 대응을 주문하는 메시지를 냈던 이 대통령은 휴가 후 첫 메시지로도 산업 안전을 택하며 산재 근절에 주력하겠다는 의지를 재차 피력했다.



강유정 대통령실 대변인은 전날 용산 대통령실에서 진행한 브리핑에서 “경기 의정부의 한 신축 아파트 공사 현장에서 안전망 철거 작업을 하던 50대 노동자가 추락해 사망하는 안타까운 사고가 발생했다”며 “이에 휴가에서 복귀한 이 대통령이 ‘앞으로 모든 산재 사망사고는 최대한 빠른 속도로 대통령에게 직보하라’고 지시했다”고 전했다. 강 대변인은 “국정상황실을 통해 공유·전파하는 현 체계는 유지하되 대통령에게 좀 더 빠르게 보고하는 체계를 갖추라는 것”이라고 부연했다.



강 대변인은 이어 “(이 대통령이) 노동부에는 산재 사고 방지를 위한 사전 사후 조치 내용과 현재까지 조치한 내용을 화요일 국무회의에 보고할 것을 지시했다”며 “위 두 가지 조치는 산재 사망을 획기적으로 줄이겠다는 이 대통령의 강한 의지로 풀이된다”고 말했다. 그러면서 강 대변인은 “일하러 나간 노동자들이 다치거나 목숨을 잃는 일이 더는 없도록 세계 10위 경제 강국의 위상을 노동자의 안전으로 증명하겠다”고 덧붙였다.



앞서 이 대통령은 휴가 중이던 지난 6일 인명사고가 연속적으로 발생한 포스코이앤씨에 대해 면밀한 조사와 함께 건설면허취소·공공입찰금지 등 제재 방안을 모색하라는 지시를 내렸다. 이 대통령은 산업재해가 반복해서 발생하는 일을 막기 위해 ‘징벌적 배상제’ 등 추가 제재 방안도 검토해 보고하라는 지시를 내리면서 산업재해 근절 의지를 강하게 드러냈다.

박지원 기자 g1@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]