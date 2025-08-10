지방선거 변수되나… 정치권 ‘조국 사면’ 놓고 술렁

조국혁신당 조국 전 대표의 광복절 특별사면 가능성이 커지면서 10일 정치권이 술렁이고 있다. 사면이 현실화될 경우 향후 주요 선거 판세를 뒤흔드는 변수로 작용할 것이라는 전망이 나온다.



정치권에서는 조 전 대표가 내년 6월 지방선거에서 광역단체장이나 국회의원 재보궐 선거에 나설 것이란 관측이 제기된다.

지난 2024년 12월 16일 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의로 기소돼 징역 2년 형이 확정된 조국혁신당 조국 전 대표가 경기도 의왕 서울구치소 앞에서 수감되기 전 지지자들을 향해 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 내부 입장은 미묘하게 엇갈린다. 친문(친문재인)계는 조 전 대표의 복귀를 환영하는 분위기다. 조 전 대표가 복귀하면 민주당이 친문 표심을 흡수해 범여권의 세력을 확장할 수 있다는 기대감이 엿보인다. 한 의원은 “조 전 대표의 사면은 국정 운영에 도움이 될 것”이라고 내다봤다. 조 전 대표에 대한 지지가 그를 사면한 이재명 대통령에게도 영향을 미치면서 이 대통령의 지지율이 오를 것이라는 설명이다.



조 전 대표의 표심을 흡수할 경우 내년 지방선거에서 민주당에 도움이 될 것이라는 전망도 있다. 우선 조 전 대표가 서울시장이나 부산시장에 출마할 가능성이 제기되고, 높은 지지율이 증명된 호남 표심을 끌어올 수 있다는 기대도 있다. 지난 5월 전남 담양군수 보궐선거에서 혁신당 정철원 후보가 민주당 이재종 후보를 체치고 당선됐다. 지난해 22대 총선 비례대표 선거 당시에는 호남에서 혁신당이 46.9%를 득표하며 민주당에 앞서기도 했다.



반면 친명(친이재명)계에서는 조 전 대표를 견제하는 목소리가 나온다. 조국혁신당이 지방선거에서 독자세력을 내세운다면 민주당과 경쟁해야 한다는 지적이다. 조 전 대표가 당내 친문 세력 결집의 구심점으로 작용하면서 계파 갈등을 키울 수 있다는 우려도 제기된다. 민주당 지도부가 조 전 대표의 사면 관련해 “대통령의 고유 권한”이라며 발언을 자제하는 것도 이같은 이유로 해석된다.



혁신당은 발언을 자제하는 분위기다. 혁신당 관계자는 “아직은 앞서가는 얘기로 보여 (발언을) 유의하고 있다”면서도 “국무회의 결과에 따라 오는 12∼14일 중 당무위를 열고 관련 내용을 논의할 예정”이라고 말했다.



야권에서도 조 전 대표의 사면을 예의 주시하고 있다. 국민의힘 한 관계자는 “당장 단일대오가 형성된 여권 구도에서 새로운 구심점이 등장한다는 점은 야당에도 이로울 수 있지만 내년 지방선거를 생각해보면 대선후보급 인사의 복귀가 달갑지 않은 것은 사실”이라고 말했다.

조희연·조병욱 기자

