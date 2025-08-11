“관세 불확실성과 싸우는 중”… 美 ‘자동차 메카’ 디트로이트를 가다 [르포]

“미시간의 자동차 산업은 강력합니다. 하지만 현재 미시간 자동차 공급망에 속한 이들은 모두 저마다의 불확실성과 싸우고 있습니다. 우리는 어떻게 생존해야 할까요?”

디트로이트 시내에 위치한 제너럴모터스(GM) 본사.

미국 미시간주 디트로이트 인근 파밍턴힐스에 위치한 자동차 부품•시제품 생산 업체 블리츠프로토의 캐린 해리스 최고경영자(CEO)는 8일(현지시간) 파밍턴힐스 본사에서 세계일보와 만나 이같이 토로했다. 도널드 트럼프 행정부가 전 세계로부터 들어오는 수입품에 관세 부과를 예고하고 2월 1일부터 본격 시행한 이래로 중국산 원재료에 많은 부분을 의존하는 그의 회사는 점점 높아지는 가격과 불확실한 미래라는 이중고 속에서 고군분투해왔다. 해리스 CEO는 “오늘 가격을 제시하고 나면 다음 주에 다른 가격을 말해야 하니 고객들이 신뢰를 잃고 (구매) 결정을 미루게 된다”고 말했다. 1월 이후 꾸준히 오르는 관세로 그의 회사 제품 가격은 평균 20∼40% 올랐다. 그는 “(트럼프 대통령이 예고한) 반도체 관세 100%가 특히 문제”라며 “대부분의 자동차 부품에는 전자기기가 포함돼 있고 거의 모두 반도체가 들어간다”고 우려했다.

미시간주 디트로이트와 디어본 등 주변 지역은 자동차 산업을 기반으로 움직이는 거대한 산업단지다. 헨리 포드가 1903년 디트로이트에 포드모터컴퍼니를 설립한 이래 제너럴모터스(GM)가 1908년, 크라이슬러(현 스텔란티스)가 1925년 둥지를 틀었다. 1970년대부터 일본, 유럽산 자동차가 수입되면서 한때 쇠퇴를 겪었지만 100여년 동안 여전히 이 도시를 돌아가게 하는 것은 자동차 산업이다. 3대 미국 자동차 기업과 완성차•부품•원재료 무역, 부품 기업, 신차•중고차 매매, 자동차 관련 용품 제조업이 촘촘한 공급망을 이루며 ‘모터 시티’로 불린다.

‘미국 제조업을 다시 위대하게 만들겠다’고 공언한 트럼프 대통령은 지난해 대선을 한 달 앞두고 10월 디트로이트 유세에서 수입산 자동차 관세 대폭 인상, 자동차 무역 규칙 강화 등을 내걸고 자동차 산업의 부흥을 약속했다. 하지만 약 10개월이 지난 뒤 현재의 미시간 자동차 산업은 트럼프 대통령의 약속과 달리 혼란을 겪고 있다. 한국 등 세계 각국 수입품에 본격적으로 관세가 발효된 7일부터 9일까지 디트로이트 일대에서 관세로 달라진 현장을 살펴봤다.

미국 미시간주 디트로이트 인근 파밍턴힐스에 소재 자동차 부품·시제품 생산 업체 블리츠프로토의 캐린 해리스 최고경영자(CEO)가 8일(현지시간) 파밍턴힐스 본사에서 세계일보와 인터뷰하고 있다.

◆공급망 속 도미노 피해

트럼프 대통령의 미국 제조업 부흥 정책에서 중소 업체들은 잊혀지고 있다고 이들은 말했다. 로물루스에 위치한 트럭 트레일러 제조업체 벤리의 제품은 대부분 철강으로 만드는데, 철강 관세율이 계속 바뀌다가 지난 6월 50%로 부과되면서 큰 타격을 입게 됐다. 직원 닉은 “관세 정책이 요동친 상반기 내내 벤리의 주요 소재인 철강 뿐만 아니라 알루미늄, 구리 등 자동차 관련 핵심 소재의 관세율이 바뀔 때마다 우리 고객들이 동요하는 걸 지켜봤다”고 설명했다.

디어본에서 캔턴타운십까지 약 40킬로미터에 걸쳐 뻗어있는 포드로드엔 자동차 관련 업체가 밀집해 있다. 포드로드의 중고차 가게에서 일하는 영업사원 션은 현재까지는 중고차 가격이 관세로 오르기엔 이른 시점이지만, 자동차 가격 자체가 오르면 중고차 가격 역시 상승하지 않겠느냐며 업계 전체가 긴장하고 있다고 전했다.

소비자들은 가계 소비 중에서도 절대 비중이 큰 차값과 관련된 관세에 민감하게 반응한다. 자동차 가격을 알아보러 닛산 대리점에 들른 전직 교사 진은 “오랫동안 일본산 세단을 구매해왔고 내년이나 내후년쯤 새 차를 구입할 계획이었는데 차 값이 오른다고 해서 미리 구매해야 하는 것이 아닌지 알아보러 왔다”면서도 “물가 상승으로 가계 부담도 크고, 가격 변동도 불확실한 상황에서 당장 새 차를 구매하는 것도 내키지 않아 고민하고 있다”고 말했다. 세차장과 자동차 액세서리 판매점을 함께 운영하는 중동계 이민자 카림은 취급 상품들의 상당수가 한국, 중국, 일본 수입산이라며 “현재 미국 내에 들어와 있는 재고가 떨어지고 나면 가격 상승을 피할 수 없을 것”이라고 관측했다.

디트로이트 인근 웨인의 포드 조립 공장.

◆美 자동차 산업은 다시 위대해질까

“저기 빨간색 픽업트럭 보이죠? 약 35%는 아시아에서 들여오는 부품으로 만듭니다.”

8일 디트로이트 GM 본사 1층 로비에서 만난 브라이언(가명)은 본사 1층에 전시된 픽업트럭 GMC시에라를 가리키며 말했다. 40년간 GM에서 일한 뒤 지난해 은퇴해 디트로이트 근교에 사는 그는 주말을 맞아 부인과 시내에 식사를 하러 왔다가 대중에 개방된 공간인 GM 차량 전시장을 둘러보던 중 취재에 응했다. 그는 “미국 자동차 산업의 부흥은 수십년의 시간과 투자가 필요한 일이고, 관세로 하루에 해결될 성질의 것은 절대 아니다”라며 “미국 내 조립 차량도 가격 상승을 피할 수 없을 것”이라고 말했다. 전시장 직원 팀(가명) 역시 GM의 여러 브랜드 중 하나인 뷰익 전기차의 경우 한국산 반도체, 배터리 등이 들어간다며 관세의 영향이 가격 상승에 미치는 영향을 보고 있다고 말했다.

웨인의 포드 조립 공장 앞 주차장에서 교대를 마치고 퇴근을 위해 차에 올라타던 공장 노동자 안토니오(가명)는 “식료품 가격부터 집세 상승까지, 지역 경제는 이미 매우 안 좋다(horrible)”며 “아무리 한국산, 일본산 차에 관세가 붙어도 우리가 생산 라인에서 조립하는 부품 역시 대부분 수입되기 때문에 상황이 더 안 좋아질까 걱정된다”고 말했다. 주변을 의식한 그는 이어지는 질문엔 답을 하지 않은 채 차에 올라탔다.

미국 미시간주 디트로이트와 캐나다 온타리오주 윈저를 연결하는 앰배서더브릿지를 통해 트럭들이 물류를 운송하고 있다. 사진에 보이는 디트로이트강 건너편이 캐나다의 자동차 공업 도시 윈저로, 두 지역은 공급망을 공유한다.

앞서 5일 민주당 소속 그레천 휘트머 미시간 주지사는 백악관에서 트럼프 대통령을 만나 미시간 자동차 산업에 관세의 부정적 영향이 이미 시작됐다며 우려를 전했다. 미시간 지역 언론 미시간 어드밴스에 따르면 자동차 산업은 미시간주의 국내총생산(GDP)의 총 9.2%를 차지하며, 트럼프 1기에 체결된 미국•멕시코•캐나다 협정(USMCA)은 미시간에 232억 달러(약 32조원)의 자동차 관련 투자(자동차 제조업체 232억, 부품업체 147억 달러)를 유치했다. 포드윈저엔진공장, 각종 부품 업체들이 위치한 캐나다의 자동차 산업 도시 윈저(온타리오주)는 디트로이트와 약 2km 길이의 앰배서더브리지를 통해 10분 거리로 연결돼 있다. 두 지역은 하나의 공급망이나 다름 없었지만, 관세는 이를 불확실하게 만들고 있다.

미시간 자동차 산업은 아시아, 유럽으로 자동차 산업의 상당 부분이 이전한 뒤에도 지역민들의 자부심이다. 친구들이 GM, 포드, 크라이슬러 공장에서 엔지니어로 일한다는 디트로이트 토박이 피자가게 점원 라샤드는 “‘빅3’에서 일하는 내 친구들은 미시간의 자동차 산업을 자랑스럽게 여긴다”고 말했다. 슬럼화를 거듭하던 디트로이트는 도시 재생 사업을 통해 최근 몇 년 눈에 띄게 살아났다. 자동차 산업을 중심으로 살아온 그의 주변인들은 오랜만에 도시에 깃든 활기가 계속돼야 한다고 생각하지만 그 방법이 관세인지에 대해선 확신하지 못하고 있다.

디트로이트 인근 로물루스에 위치한 트레일러 제조업체 벤리. GM, 포드, 스텔란티스 등 대형 자동차 기업 외에도 지역 경제의 상당 부분이 자동차 산업과 연계돼 움직인다.

미시간은 경합주다. 2016년 대선에선 트럼프 대통령이, 2020년에는 조 바이든 전 대통령이 이겼다. 2024년엔 민주당 우세 경합주로 분류됐으나 다시 트럼프 대통령이 승리했다. 여전히 트럼프 대통령 지지자도 많은 이곳에서 관세가 이제 막 시행 단계이니 영향을 더 지켜봐야 하지 않겠느냐며 조심스러운 태도를 취하는 이들도 있었다.

디트로이트·디어본(미시간)=글·사진 홍주형 특파원 jhh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]