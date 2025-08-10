저출산 여파… 軍병력 45만명으로 감소

저출생 심화에 따라 군 병력이 45만명대까지 내려앉으면서 사단급 이상 부대 17곳이 해체되거나 통합된 것으로 나타났다.

서울역에서 군인이 휴대전화를 들고 이동하고 있다. 연합뉴스

국회 더불어민주당 추미애 의원실이 10일 국방부와 병무청으로부터 제출받은 자료에 따르면 우리 군 병력이 2019년 56만명에서 2025년 7월 45만명으로 6년 만에 11만명이 감소한 것으로 집계됐다. 이는 정전 상황에서 필요한 최소 병력 규모로 여겨지는 50만명보다 5만명 적은 수치다. 우리 군 병력 규모는 2년 전 이미 50만명 이하로 떨어진 상태다.



특히 육군 병사는 6년 새 30만명에서 20만명으로 10만명 이상 줄어든 것으로 나타났다. 간부 선발률(선발 계획 대비 선발 인원)도 2019년 약 90% 수준에서 2024년 50% 수준으로 떨어졌다. 사단급 이상 부대 역시 대폭 준 것으로 나타났다. 병력 감소에 대응하는 과정에서 수립된 국방개혁에 따라 2006년 59곳이던 사단급 이상 부대는 현재 42곳으로 17개 부대가 해체되거나 통합됐다. 경기 동두천에 주둔 중인 육군 제28보병사단이 11월 해체될 예정이다.

김병관 기자

