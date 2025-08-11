콜마그룹 가족 갈등 장기화에 ‘오너 리스크’ 확산

콜마그룹 경영권을 두고 가족 간 갈등이 깊어지며 ‘오너 리스크’ 장기화 우려가 나오고 있다.



10일 업계에 따르면 창업주인 윤동한 콜마그룹 회장은 최근 대전지방법원에 콜마홀딩스 이사 선임을 위한 임시주총 소집을 허가해달라는 신청을 냈다. 주총 안건에는 윤 회장 본인과 딸 윤여원 콜마비앤에이치 대표, 김치봉 전 콜마비앤에이치 대표 등 8명을 사내이사로, 2명을 사외이사로 선임하는 내용이 담겼다. 윤 회장이 측근들과 이사회에 들어가 장남 윤상헌 콜마홀딩스 부회장의 경영권 독점을 막기 위한 조처로 풀이된다.



앞서 콜마홀딩스가 콜마비앤에이치를 대상으로 경영권 확보를 위해 임시 주총 소집 신청을 낸 데 따른 맞대응이기도 하다. 윤 부회장은 자회사 콜마비앤에이치의 실적 부진을 이유로 윤 대표를 물러나게 하려는 이사진 개편을 시도하고 있다. 법원은 콜마홀딩스가 신청한 임시 주총 소집을 허가했고, 다음 달 26일까지 콜마비앤에이치 임시주총을 열 수 있다. 윤 부회장이 콜마홀딩스 지분 31.75%를 보유하고 있고 우호 세력으로 꼽히는 미국 행동주의 펀드 돌턴인베스트먼트 지분이 5.69%라는 점을 고려하면 윤 회장과 윤 대표가 유리한 상황은 아닌 것으로 평가된다. 윤 회장과 윤 대표 부부 지분율은 각각 5.59%, 10.62%에 그친다.



이번 갈등은 국내 기업의 취약한 지배 구조 문제를 또다시 보여주는 사례로 지적된다. 지주사 체제가 도입되고도 오너 일가 갈등으로 인해 자회사 독립성 침해와 경영 불확실성 등의 문제가 반복돼서다.

