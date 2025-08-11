부도 위기 ‘여천NCC’ 놓고 공동주주 한화·DL 시각차

국내 3위 에틸렌 생산업체 여천NCC가 자금 부족으로 부도 위기에 처했다. 한화그룹과 DL그룹이 지분을 반반씩 투자해 설립한 여천NCC에 한화그룹은 적극적으로 추가 지원을 하자는 입장인 반면, DL그룹은 신중한 입장이다.



10일 석유화학업계에 따르면 여천NCC는 석유화학 업황 악화로 적자가 심화하고 재무구조가 나빠져 부도 위기에 직면했다.



여천NCC는 지난 8일부터 전남 여수 3공장 가동을 중단했으며 21일까지 3100억원을 마련해야 하는 것으로 알려졌다. 회사채 발행과 대출이 불가능해지면서 자금을 확보하지 못하면 디폴트(채무불이행)에 빠질 수 있는 것으로 전해졌다.



1999년 5월 한화그룹과 DL그룹의 합작법인으로 설립된 여천NCC는 현재 한화솔루션과 DL케미칼이 지분을 50%씩 보유하며 공동대주주로 있다.



한화그룹은 추가 지원을 통해서라도 채무불이행 사태는 막겠다는 입장이다. 한화솔루션은 지난달 말 이사회에서 여천NCC에 1500억원 규모의 추가 자금 대여를 승인했다.



한화그룹은 “한화솔루션도 석유화학 실적 부진으로 어려운 상황이지만 어떻게든 신규 자금을 지원하고 생산량 감축 등 자체 구조조정을 통해 여천NCC를 회생시키겠다는 입장”이라고 밝혔다.



그러나 DL그룹은 추가 지원에 부정적이다. DL 측은 “근본적인 원인부터 진단한 뒤 자금 대여를 결정해야 한다”며 석유화학 업계 자구책이 없는 상황에서 자금만 지원할 수는 없다는 입장이다.



문제는 국내 석유화학업계가 이번 불황을 자체적으로 해결할 방안이 뚜렷하지 않다는 점이다. 여천NCC뿐 아니라 LG화학, 롯데케미칼 등 다른 석유화학 업체 역시 나프타분해시설(NCC) 설비를 제대로 가동하지 못하는 실정이다. 과거에는 국내 석유화학업계의 수익원이던 중국 등 동북아시아 권역이 석유화학 설비를 신·증설하며 2022년을 기점으로 공급과잉이 발생했고 국내 업계의 수익성이 급격히 악화했다.

박유빈 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]