[이코노 브리핑] ‘대부업 미철수’ OK저축銀 3억여원 과태료 외

‘대부업 미철수’ OK저축銀 3억여원 과태료

OK저축은행이 계열사에서 부적절하게 대부업을 영위한 혐의로 금융감독원으로부터 기관경고와 과태료 3억7200만원의 중징계를 받았다. 10일 금융권에 따르면 OK저축은행은 2023년 OK금융이 대부업에서 완전히 철수하는 조건으로 계열사 러시앤캐시가 보유한 자산을 흡수·합병하는 영업양수도 인가를 받았으나, 작년까지 계열사에서 대부업을 영위한 것으로 드러났다. 현재는 대부업에서 완전히 철수했다. 이번 징계에는 금융공시에서 문제가 된 계열사 정보를 누락한 점, OK저축은행 직원이 2021년 장기 미연락 고객 6명의 예·적금을 해지해 1억6900만원을 횡령한 혐의도 포함됐다.

“코인으로 손실 보상”… 투자사기 주의보

금융감독원은 10일 투자 손실 보상 등을 미끼로 자금을 편취하는 가상자산 관련 사기가 늘어나 소비자경보 ‘주의’를 발령했다고 밝혔다. 금감원에 따르면 사기범들은 전화나 사회관계망서비스(SNS)로 투자 손실이나 정보 유출 피해를 보상해주겠다며 피해자들에게 접근하는 경우가 많았다. 금감원은 “‘투자 손실을 보상해드립니다’ ‘보상금은 코인으로 선지급됩니다’ 등은 사기범들의 단골 멘트”라며 “이러한 말들로 현혹할 경우 반드시 가상자산 투자사기를 의심해달라”고 당부했다.

“가전 무료” 허위광고 상조업체 4곳 제재

공정거래위원회는 공짜 가전을 주는 것처럼 속여서 영업한 국내 상조업체 4곳에 시정명령과 공포명령을 부과했다고 10일 밝혔다. 해당 업체는 웅진프리드라이프와 보람상조개발, 교원라이프, 대명스테이션 4곳이다. 이들은 상조·가전 결합상품을 판매하면서 가전을 무료로 주는 것처럼 소개했는데, 실제로는 가전의 할부매매계약을 체결하거나 구매대금을 조건부로 반환해 줬다. 공정위는 “가전을 무료로 제공·증정받는 것으로 오인하게 했다”며 할부거래법을 위반한 것으로 판단했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]