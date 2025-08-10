디자인 혁신·AI 고도화… 삼성 ‘잘파 전략’ 통했다

트렌드에 민감한 잘파세대(1990년대 중반 출생한 Z세대와 2010년 이후 태어난 알파세대를 합친 말)에서 삼성의 존재감이 커지고 있다. 아이폰 일변도였던 1030세대의 스마트폰 선호 지형에서 변화의 조짐이 곳곳에서 포착돼서다. 디자인 개선에 더해 삼성전자가 인공지능(AI)폰 시장을 선점하면서 ‘AI 지각생’ 애플과의 대비 효과가 두드러졌다는 분석이 나온다.

서울 코엑스 '더 갤럭시 언폴더스' 체험존 방문객들이 '갤럭시 Z 폴드7'의 대화면과 '갤럭시 Z 플립7'의 커버 디스플레이를 활용해 '뉴페이스 셀피'를 촬영하는 모습. 삼성전자 제공

삼성전자는 폴더블 신제품 ‘갤럭시 Z 폴드·플립7’ 체험존의 방문객 수가 15일 만에 누적 10만명을 돌파했다고 10일 밝혔다. 삼성전자는 프랑스 출신 아티스트 장 줄리앵과 협업해 지난달 25일부터 서울 강남구 코엑스에 체험존 ‘더 갤럭시 언폴더스’를 운영 중이다.

눈에 띄는 점은 방문객의 연령대다. 체험존을 찾은 75%가 1030세대로 나타났다. 가장 많은 방문 비율(30%)을 기록한 연령대도 20대였다. 폴드·플립7의 폼팩터(기기 형태) 혁신으로 대폭 개선된 디자인이 잘파세대의 눈길을 끈 것이 주효했다는 분석이 나온다.



체험존은 색다른 재미를 추구하는 젊은 세대의 특성을 겨냥한 마케팅 요소를 부각했다. 플립7의 넓어진 커버 디스플레이에 장 줄리앙의 캐릭터를 띄워 마치 자신의 얼굴인 것처럼 촬영하는 ‘뉴페이스 셀피’가 사회관계망서비스(SNS)에서 관련 글이 2주간 약 4000건 게재되며 잘파세대의 챌린지 문화로 이어졌다.

업계에서는 삼성의 갤럭시 라인업이 최근 1030세대의 ‘아이폰 앓이’에 균열을 내고 있다는 평가가 나온다. 지난 5월 출시된 초슬림 스마트폰 ‘갤럭시 S25 엣지’만 해도 사전 판매에서 삼성닷컴의 1030세대 구매 비중이 절반 이상을 기록한 것으로 알려졌다. 젊은 세대에서 영향력이 큰 보이그룹 스트레이 키즈의 필릭스를 모델로 세웠고, 셀피와 인증샷을 좋아하는 세대 특징을 반영한 마케팅 포인트가 유효했다는 분석이 제기된다.



실제 잘파세대에서 삼성의 점유율은 상승세를 타고 있다. 지난달 초 한국갤럽 조사에 따르면 18∼29세 스마트폰 사용 비율은 여전히 아이폰(60%)이 갤럭시(40%)보다 높았지만, 전년 조사 대비 갤럭시 이용자의 비율은 5%포인트 늘어난 것으로 나타났다.

아이폰의 안방인 미국에서도 비슷한 양상이 전개됐다. 시장조사기관 CIRP가 내놓은 스마트폰 제조사별 브랜드 충성도 조사에 따르면 새 스마트폰을 살 때 같은 브랜드를 선택하겠다는 응답이 애플의 경우 2021년 93%에서 올해 89%로 떨어진 반면, 삼성은 같은 기간 68%에서 76%로 상승했다. 한국갤럽 조사에선 한국에서 양사의 브랜드 충성도가 2021년 88%로 동률을 이뤘지만 올해 삼성은 92%, 애플 77%로 15%포인트 격차가 생겼다.



양사의 AI 격차가 이 같은 변화의 핵심 요인이라는 진단도 나온다. 삼성은 지난해 초 자사 최초의 AI폰 ‘갤럭시 S24 시리즈’를 시작으로 모바일 AI를 일찌감치 고도화한 반면, 애플은 자사 음성비서 ‘시리’의 AI화 시기를 개발 부족의 이유로 예고 시점보다 대폭 늦추는 등 분투하고 있다.

특히 젊은 세대가 가장 많이 사용하는 AI 기능인 ‘생성형 사진 편집’에서 삼성과 애플의 성능 차이가 두드러졌다. 갤럭시는 사진 내 불필요한 피사체를 지운 뒤 해당 공간을 위화감 없이 채워낸 반면, 아이폰은 삭제된 공간의 배경이 일그러지는 등의 실험 결과들이 SNS를 중심으로 빠르게 전파된 바 있다.



삼성 내부에선 “아직 부족하다”면서도 “젊은 세대가 조금씩 반응해오고 있다”며 고무적인 분위기다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 올해 2분기 글로벌 스마트폰 시장에서 출하량 기준 20%의 점유율로 애플(16%)을 누르고 1위 자리를 지켰다.

