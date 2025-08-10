식당 주인 할머니 살인사건 ... ‘아들처럼 챙겨주던’ 남성 범인

아들처럼 챙겨주던 남성에게 살해당한 사건이 공개됐다. 유튜브 'E채널' 영상 캡처

‘용감한 형사들4’에서 잔혹하게 피해자를 살해한 파렴치한 범인들을 끝까지 쫓아 수갑을 채웠다.

지난 8일 방송된 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들4’에서는 책임수사관 강동호 경감과 부산경찰청 과학수사계 안성수 경감, 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 직접 해결한 수사 일지를 펼쳤다.

KCSI는 부산진경찰서에 전국 최초로 도입된 증거물 분석 보관 시스템을 통해 해결된 사건을 소개했다.

한 남성의 ‘작업실 도난’ 신고로 출동한 경찰은 바로 옆 건물에서 식당을 운영하던 62세 여주인이 식당 다락방에서 숨져 있는 현장을 발견했다. 피해자는 남편과 사별한 후 30년 넘게 같은 자리에서 식당을 운영하며 홀로 세 자녀를 키운, 인심 좋은 인물이었다.

시신에는 목을 졸린 흔적과 손톱으로 긁힌 자국이 있었다. 피해자 손톱에도 혈흔이 나왔다. 검안 결과, 범인은 살해 후 할머니가 사용하던 틀니를 이용해 끔찍하게 시신을 훼손하는 행위까지 저질렀다.

수사팀은 범인이 두 가지 의도를 가지고 있을 수 있다고 추측했다. 첫 번째는 시신 발견 당시 수치스럽게 하려는 의도일 수 있고, 두 번째는 피해자를 향한 적나라한 분노 표출일 수 있었다. 어느 쪽이 되었든 가해자의 끔찍한 행위는 용서받을 수 없는 것이 분명했다.

과학수사팀은 피해자의 목과 얼굴에서 미세 증거를 채취하고 손톱 밑 DNA를 확보했다. 이후 800배 확대가 가능한 디지털 현미경으로 분석한 결과, 피해자 목에서 범인이 부수고 들어온 합판의 나무 가시와 범인이 입었던 것으로 추정되는 파란색 실 등을 확인했다.

비면식범은 도저히 알 수 없을 다락방의 쪽문을 향해 드나들었을 범인의 동선을 파악한 결과, 범인은 면식범일 확률이 높았다. 하지만, 해가 지면 아무도 없는 빈터인 곳이라 범인을 본 목격자를 찾기도 쉽지 않았다.

피해자의 이웃 주민들은 평소 인심 좋기로 유명한 할머니의 죽음을 슬퍼하며, 원한이 있을 리 만무하다고 생각했다. 이에 수사팀은 다급함 없는 차분한 신고를 했던 신고자를 의심하기 시작했다.

탐문 끝에 피해자가 ‘아들처럼 챙겨주던’ 한 남성이 사건 직후 자취를 감췄다는 사실이 드러났다. 용의자는 40대 후반의 무직 남성으로, 과거부터 피해자의 도움을 받아왔다.

경찰은 잠복 끝에 그를 잡아왔고, 용의자와 피해자의 DNA가 서로의 손톱에서 확인됐다. 그가 사건 당일 입었던 파란색 옷도 피해자 목에서 나온 실과 일치했다. 조사 결과, 남성은 계모임을 하는 피해자를 보고 목돈이 있을 것이라 생각했다는 사실이 밝혀졌다.

그는 금품을 훔치려다 들키자 목을 졸라 살해하고 금반지와 현금 11만8000원을 훔쳐 달아났다. 자신이 가장 먼저 의심 받을까 봐 성범죄로 위장하려 현장을 조작했다고 진술했다. 법원은 그에게 무기징역을 선고했다.

사건을 접한 시청자들은 “미성년자 때부터 돌봐줬다는 건데 정말 파렴치하다”, “검은 머리 짐승은 거두는 게 아니라더니”, “몇십년을 돌봐주신 분에게 정말 너무했다” 등 분노하는 반응을 보였다.

